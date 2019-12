Radlerin: Jetzt steht uns die Welt offen

Teschendorf/Nassenheide

„Wir können der Abnahme des Radweges zustimmen“, sagt Bernd Tolg schmunzelnd und Rolf-Henning Abraham nickt dazu. Die beiden Nassenheider, 74 und 71 Jahre alt, waren am Donnerstag mit ihren Fahrrädern nach Teschendorf gekommen, um bei der Einweihung des gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der B 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide dabei zu sein. Auf ihrem Weg, der etwa 20 Minuten gedauert habe, hatten sie natürlich gleich die neue Piste benutzt und waren bei ihrer Ankunft voll des Lobes über die Beschaffenheit der Strecke.

Ellen Zimmermann aus Teschendorf ist eine leidenschaftliche Radlerin und freut sich sehr über den neuen Radweg. Quelle: Bert Wittke

Freudig gestimmt war auch Ellen Zimmermann. Die 68-jährige Teschendorferin ist, wie sie zugab, eine absolut leidenschaftliche Radlerin und legt einen Großteil ihrer Wege mit ihrem Elektrofahrrad zurück. „Ich bin glücklich über den neuen Fahrradweg“, sagte sie kurz vor der feierlichen Freigabe. „Das ist eine tolle Errungenschaft. Damit steht uns die Welt offen.“ Ob ein Besuch bei Geschwistern, ein Kinobesuch oder ein Einkauf – alles könne sie, so Ellen Zimmermann, nunmehr mit dem Fahrrad erledigen.

Auch die Teschendorfer Frauen-Sportgruppe freut sich

Zudem sei sie Mitglied in der Teschendorfer Frauen-Sportgruppe und die sei oft mit den Rädern unterwegs. Nunmehr könnten die Frauen auch in Richtung Nassenheide aufbrechen, was bislang nur direkt auf der B 96 gegangen und viel zu gefährlich gewesen wäre.Bevor das obligatorische Band durchgeschnitten wurde, dankte Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck allen, die an der Planung und Fertigstellung des Projektes mitgewirkt haben. Das Ergebnis der Anstrengungen können sich sehen lassen.

Die Vorfreude auf die Freigabe des neuen Radweges war groß. Quelle: Bert Wittke

Der gemeinsame Geh- und Radweg hat eine Länge von vier Kilometern und ist zwei Meter breit. Unterwegs wurde zugleich mit Blick auf die Zukunft die Brücke über den Teschendorfer Graben erweitert. Zudem wurde am Ortseingang Teschendorf, aus Richtung Nassenheide kommend, eine Querungshilfe gebaut. Diese, so Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb für Straßenwesen, sei baulich sehr gut gelungen. Außerdem wurde die neue Piste in Nassenheide an den bestehenden Radweg in Richtung Oranienburg angebunden. Für die Ausführung des rund zwei Millionen Euro teuren Projektes zeichnete die Firma Matthäi Velten zuständig, die Planung lag in den Händen des Unternehmens IB Muth aus Berlin.

Dankeschön an die Autofahrer

Für alle Radler, die sich am Donnerstag trotz der frischen Temperaturen mit dem Fahrrad auf die neue Strecke gewagt hatten, gab es am Rande der Piste heißen Glühwein. Zudem gab es ein dickes Dankeschön der Mitarbeiter der Straßenmeistereien aus Nassenheide und Altlüdersdorf an alle Autofahrer, die während der Bauarbeiten auf der B 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide unterwegs waren. Sie hätten etliche Behinderungen verkraften und viel Geduld aufbringen müssen.

Von Bert Wittke