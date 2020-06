Randale am Gabenzaun in Gransee

Gransee

„Als Organisator der Aktion „Gabenzaun“ am Sportplatz in Gransee bin ich sehr entsetzt, was offensichtlich Randalierer in der Nacht vom 30. zum 31. Mai am Berliner Damm angerichtet haben“, sagt Klaus Pölitz. Der Granseer musste am vergangenen Wochenende feststellen, dass Unbekannte an der Einfriedung des Sportplatzes, die für die Hilfsaktion genutzt wird, gewütet hatten.

Vor allem der Der ideelle Schaden ist groß

Viele Menschen hatten in den vergangenen Tagen und Wochen großzügig Lebensmittel, Süßigkeiten und andere Dinge für Bedürftige am Gabenzaun gespendet. Der Gabenzaun war ins Leben gerufen worden, nachdem die Zehdenicker Tafel in der Vergangenheit aufgrund des drastischen Rückgangs von Lebensmittelspenden und auch wegen einschneidender personeller Engpässe zeitweilig ihren Betrieb hatte einstellen müssen. Am Zaun konnte sich jeder über Sinn und Zweck der Aktion informieren. Die Randalierer haben diese Informationen offensichtlich ignoriert. Der materielle Schaden durch des abgerissenen Banner, so Klaus Pölitz, sei gering, der ideelle dafür umso größer. „Ich ärgere mich darüber sehr und verurteile solche Taten“, so der Organisator der Hilfsaktion.

Ein umgebogenes Verkehrsschild und mehrere zerstörte Straßenlampen am Fußweg zur Tankstelle zeugen zudem davon, dass die Randalierer von purer Zerstörungswut getrieben wurden.

Von Bert Wittke