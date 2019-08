Oranienburg

Das Oranienburger Rathaus sucht radelfreudige Einwohner, denn wie die Stadt mitteilt, beteiligt sich Oranienburg vom 2. bis 22. September zum dritten Mal am Projekt „Stadtradeln“. Die bundesweite Aktion dient dem Klimaschutz und der Radverkehrsförderung und wirbt dafür, möglichst häufig das Fahrrad zu nutzen. Alle Oranienburgerinnen und Oranienburger sind aufgerufen, mitzumachen und gemeinsam möglichst viele Radkilometer für Oranienburg zu sammeln.

Welche Stadt Deutschlands erradelt die meisten Kilometer?

Das Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert: Gesucht werden dabei Deutschlands fahrradaktivste Städte. Innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen sollen möglichst viele Fahrradkilometer für die eigene Stadt gesammelt werden – beruflich wie privat. Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, einzelne Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Gruppen können aber auch ganz eigene Teams bilden. Denn auch die fleißigsten Teams sowie Radlerinnen und Radler in den Städten selbst werden gesucht. Die Kilometer dürfen auch außerhalb der Stadt geradelt werden. Und auch wer außerhalb von Oranienburg wohnt, hier aber arbeitet, einen Verein oder eine Schule besucht, kann für die Stadt an den Start gehen.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums vom 2. bis zum 22. September können die zurückgelegten Kilometer über einen sogenannten Online-Radelkalender, einer internetbasierten Datenbank zur Erfassung der Radkilometer, gebucht werden. Die Ergebnisse aller Teams und Städte werden auf der Stadtradeln-Internetseite www.stadtradeln.de veröffentlicht. Ein besonderer Anreiz zur Teilnahme: Auch in diesem Jahr verlost die Stadt Oranienburg unter allen fleißigen Radlerinnen und Radlern wieder drei schicke, hochwertige Fahrradtaschen.

Zahlreiche Mitmachangebote von der Stadt

Während des Aktionszeitraums werden wieder verschiedene Touren und Aktionen in und um Oranienburg zum Mitradeln angeboten:

Montag, 2. September 2019: 15 - ca. 20 Uhr, Start: Schlossplatz

Auftakt zum Stadtradeln (ca. 25 km). Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke eröffnet die STADTRADEL-Wochen mit einem Grußwort an die Teilnehmer, bevor das erste Fahrerfeld unter Leitung des ADFC nach Friedrichsthal radelt. Über das Blaue Wunder führt die Tour zum Lehnitzsee bis zur Schleusenbrücke und über den Schwarzen Weg weiter bis zur Grabowseebrücke. Am Friedrichsthaler Sportplatz werden die Radler vom Ortsvorsteher Jens Pamperin empfangen, der über aktuelle Bauvorhaben im Ortsteil (Schule und Feuerwehr) berichten wird. Anschließend steht eine Besichtigung der Malzer Werft unter Führung von Detlef Jansa und ein Vortrag von Rolf Tschammer zur Historie Friedrichsthals auf dem Programm. Bevor zum Schlossplatz zurückgeradelt wird, besteht die Möglichkeit der Einkehr (Selbstzahler) an der ehemaligen Fährstation. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonnabend, 7. September 2019: 10 –ca. 16 Uhr, Start: Bahnhofsplatz

Schlosstour (ca. 45 km): Geführte ADFC-Radtour von Oranienburg zum Schloss und Gut Liebenberg. Unkostenbeitrag: 4 Euro (2 Euro für ADFC-Mitglieder). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonnabend, 7. September 2019: 10 –ca. 17 Uhr, Start: Bahnhofsplatz

ADFC-Tour Süßer Herbst (ca. 60 km): Mit dem Regionalzug RB 12 geht es von Oranienburg nach Templin, wo die Teilnehmer in der Chocolaterie Hammelspring erwartet werden. Danach führt die Tour weiter in Richtung Zehdenick, von wo auf dem Berlin-Kopenhagen über Oranienburg bis nach Birkenwerder weitergeradelt wird. Anmeldung unter birkenwerder@adfc.de erbeten. Unkostenbeitrag: 4 Euro (2 Euro für ADFC-Mitglieder) plus Fahrtkosten für den Bahntransport

Mittwoch, 11. September 2019: 18 –ca. 20 Uhr, Veranstaltungsort: Bürgerzentrum

ADFC-Stammtisch. Monatliches Treffen der Mitglieder des Oranienburger Fahrradclubs. Diskussion und Informationsaustausch zu aktuellen radverkehrspolitischen und radverkehrsplanerischen Themen in und um Oranienburg. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonnabend, 14. September 2019, 10 - ca. 16 Uhr. Start: Besucherzentrum Gedenkstätte Sachsenhausen

Geschichtstour (ca. 35 km): Geführte Radtour mit diversen Stopps an „Schauplätzen der Oranienburger NS-Geschichte“, zu denen wechselweise Oranienburgs Stadtarchivar Christian Becker, Mareike Otters von der Gedenkstätte Sachsenhausen und Dr. Norbert Rohde vom Geschichtsverein Leegebruch wissenswerte Informationen beisteuern. Inhaltliche Schwerpunkte der Tour: Konzentrationslager Sachsenhausen, Schloss Oranienburg, Zwangsarbeiter- und KZ-Außenlager Heinkel-Werke Germendorf, Heinkel-Werksflugplatz, Einfliegehalle und Versuchsstelle für Höhenflüge, Weiße Stadt Oranienburg, KZ Oranienburg, Zwangsarbeiter-und KZ-Außenlager Auer-Werke Oranienburg, KZ-Außenlager Klinkerwerk, „ Villa Eicke“ (heute „Internationale Jugendbegegnungsstätte), SS-Kaserne (heute Hochschule der Polizei), „Inspektion der Konzentrationslager“ (heute Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Finanzamt) Eine Einkehr mit Mittagessen (Selbstzahler) ist vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonntag, 15. September 2019, 10 –ca. 14 Uhr, Start: Bahnhofsplatz

Gewässertour (ca. 30 km): Geführte ADFC-Radtour entlang der Wasserwege, an denen Oranienburg liegt. Unkostenbeitrag: 3 Euro (1,50 Euro für ADFC-Mitglieder). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mittwoch, 18. September 2019, 9 - ca. 16 Uhr, Veranstaltungsort: Finanzamt

Gesundheitstag. Beratung und Tipps rund ums Radfahren in und um Oranienburg für Bedienstete des Finanzamtes durch Mitglieder des ADFC Oranienburg. Zum Abschluss des Aktionstages wird eine geführte Radtour angeboten (ca. 25 km). Keine öffentliche Veranstaltung.

Sonnabend, 21. September 2019, 10 –ca. 16 Uhr, Start: Schlossplatz

Bolletour (ca. 70 km): Geführte ADFC-Radtour von Oranienburg in den Norden Berlins bis zum Bürgerpark in Pankow und zurück kurz vor Abschluss des STADTRADELNS. Die Radtour führt über Borgsdorf - Birkenwerder - Hohen Neuendorf - Stolpe - Frohnau - Hermsdorf - Tegeler Fließ - Blankenfelde - Botanischer Volkspark und Nordend bis zum Bürgerpark. Hier wartet ein einladender Biergarten auf das Fahrerfeld, bevor es nach einstündiger Rast wieder zurück über Schildow - Schönfließ - Bergfelde - Birkenwerder und Borgsdorf nach Oranienburg geht. Im Bedarfsfall bietet die S-Bahn erschöpften Radfahrer eine komfortable Mitfahrgelegenheit für die Rückfahrt. Unkostenbeitrag 4 Euro (2 Euro für ADFC-Mitglieder). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle weiteren Informationen sind unter www.stadtradeln.de/oranienburg zu finden.

Von MAZonline