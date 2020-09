Raubüberfall bei Aldi in Borgsdorf: So hat sich die Tat kurz vor Ladenschluss abgespielt

Borgsdorf

Gewaltiger Schreck in der Abendstunde kurz vor Ladenschluss im Aldi-Markt in Borgsdorf: Am Sonnabend betrat dort nach Auskunft der Polizei wenige Minuten vor 21 Uhr eine fremde männliche Person den Markt mit einem Einkaufswagen und erweckte so den Anschein, als wolle sie noch schnell etwas einkaufen. An der Kasse forderte der Mann dann plötzlich unter Vorhalt eines Gegenstandes, bei dem sich nach der späteren Auskunft von Zeugen um eine Waffe gehandelt haben könnte, Geld. Die Kassiererin übergab dem Mann 3000 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Markt und verschwand in unbekannter Richtung. Da es zur Tatzeit draußen bereits dunkel und der Einkaufsmarkt hell erleuchtet war, sei nicht zu sehen gewesen, wohin der Mann lief.

In dem Markt befanden sich zur Zeit des Überfalls vier Personen – zwei Kunden und zwei Angestellte. Sie alle standen laut Polizei unter Schock und wurden von alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt.

Tatort: der Aldi-Markt in Borgsdorf. Quelle: Blaulichtreport-Oberhavel

Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Fahndung ein, in deren Verlauf auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam. Die Maßnahmen blieben allerdings ohne Erfolg, wobei neben der Dunkelheit vor allem auch der kräftige Regen die Fahndung erschwerte. Der zunächst angedachte Einsatz eines Polizeihubschraubers wurde wieder verworfen, weil sich zu dieser Zeit – auch durch die Nähe eines Baumarktes – noch zu viele Personen und Fahrzeuge im Umkreis des Tatortes befanden. Der Täter soll nach Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Seine Größe wird auf 1,80 Meter geschätzt. Außerdem habe er blonde Haare getragen. Der Mann soll zudem ortsüblichen Dialekt gesprochen haben. Zur Zeit des Raubüberfalls trug er ein Dreieckstuch mit schwarzem Muster vor dem Mund.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall oder verdächtigen Vorkommnissen um die Tatzeit herum geben können, sich unter der Telefonnummer 03301/85 10 zu melden. Vielleicht hat auch jemand gegen 21 Uhr ein mit laufendem Motor parkenden Pkw in der Nähe des Marktes bemerkt. Die polizeilichen Ermittlungen der Kripo laufen derweil mit Hochdruck.

Von Bert Wittke