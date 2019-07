Oranienburg

Glimpflich aus ging ein Brand in einem Oranienburger Mehrfamilienhaus am Sonntagabend (14. Juli). Eine Bewohnerin des Hauses in der Straße der Einheit hatte gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert und gab an, dass es im Haus brennen würde.

Rettungskräfte und Polizei machten nach ihrem Eintreffen vor Ort die betroffene Wohnung mitsamt deren Mieters ausfindig. Anschließend stellte sich heraus, dass der Mann gekocht hatte und dabei eingeschlafen war. Erst durch die Qualmentwicklung in seiner Küche wachte er wieder auf und bemerkte den Brand.

Wie die Polizei mitteilte, blieb nach ausgiebigem Lüften nichts als ein Schrecken bei dem Anwohner zurück.

