Dollgow

„Ich bekomme hier oben immer eine Gänsehaut. Gerade so, als ob Weihnachten wäre“, sagt Solvig Schwarz und blickt hinunter auf den Zug der fröhlichen Leute, der langsam durch Dollgow zieht. Am Sonnabend wurde in dem 200-Seelen-Dorf Erntedankfest gefeiert. Und was für eins! Gut und gerne 60 Wagen rollten beim Umzug durch den Ort. Frenetisch bejubelt von wohl einigen tausend Menschen entlang der Strecke. Sagenhaft, welche Mühe sich Groß und Klein beim Rausputzen und Schmücken Wagen, aber auch der Höfe und Vorgärten des Dorfes wieder gegeben haben. „Der Umzug wird von Jahr zu Jahr gewaltiger – und auch lustiger“, sagt Ralf Rybak. Er ist aus Heinrichsdorf herüber nach Dollgow gekommen. „Das sind nur sechs Kilometer Luftlinie“, versichert er und fügt an: „Es ist toll, was hier in den Gassen und am See los ist. Da können sich andere Dörfer eine Scheibe abschneiden. Was die Einheimischen hier regelmäßig organisieren, ist nicht 0815, das hat Klasse. es macht immer wieder Spaß. beim Erntedank in Dollgow dabei sein zu dürfen.

Klein und Groß genossen beim Festumzug das Bad in der Menge. Quelle: Bert Wittke

Das findet auch Dirk Nimke. Der 47-Jährige ist mit einem Traktor aus Zernikow angerollt. Auf dem Anhänger liegen Kürbisse. Wie er die wohl auf den Wagen bekommen hat? Das größte Exemplar, so sagt er, bringe 260 Kilogramm auf die Waage. „Die brauchen richtige Pflege“, erklärt der Stahlbau-Schlosser. „Ein bisschen Erde drauf und gießen reicht da nicht. Nach Auskunft des Zernikowers soll es sich um eine amerikanische Sorte handeln. Ob die Prachtexemplare verspeist werden? „Nein“, sagt Dirk Nimke, schüttelt energisch den Kopf und klärt dann auf: „Die werden zu Halloween ausgehöhlt.“

„Das sind aber dicke Dinger“, zollt Ines Lamprecht den Kürbissen Respekt. Die 52-Jährige ist extra von Berlin gekommen, um sich den „sagenumwobenen Umzug“ anzuschauen. „Voriges Jahr habe ich mal pausiert, aber dieses Mal wollte ich unbedingt wieder dabei sein“, sagt sie und freut sich, dass beim ersten Teil des Festumzugs die Sonne strahlt. Das blieb zwar leider nicht bis zum Ende des Feste so, tat der Stimmung und guten Laune der Menschen aber keinen Abbruch. Immer wieder wurden die bunten Umzugswagen gelobt und angeschaut. Belohnt wurden die Teilnehmer natürlich auch – die Großen mit Sekt und die kleinen mit Katzenzungen aus Vollmilchschokolade.

Von Bert Wittke