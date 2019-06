Fürstenberg

Das Thema der Religiosität in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und anderen Haftstätten ist bislang wenig erforscht. Zugleich ist die Wahrnehmung religiöser Aktivitäten der Häftlinge in den Lagern ambivalent: Einerseits werden sie nur wenig zur Kenntnis genommen, andererseits erscheint das religiöse Leben in den Konzentrationslagern in idealisierender Weise als eine Form des Widerstands.

Zwei Tage differenzierter Blick

Eine Tagung, die am 28. und 29. Juni in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück stattfinden wird, möchte einen Beitrag zu einem differenzierteren Blick auf das Thema leisten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die grauenhafte Realität der Konzentrationslager religiöses Handeln prägte und veränderte.

Großes Themenspektrum

Thematisiert werden Gefangenenfürsorge sowie christliche und jüdische religiöse Praxis in den Lagern. Dabei wird nach nationalen Besonderheiten sowie geschlechterspezifischen Aspekte gefragt werden. Außerdem wird es um religiöse Deutungsmuster in der NS-Rezeptionsgeschichte gehen, wie zum Beispiel religiöse Bezüge in der Gedenkstättenarbeit.

Teilnahme kostenlos

Zu der Tagung, die von den Gedenkstätten Bergen-Belsen, Dachau und Ravensbrück veranstaltet wird, sind Interessierte herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter: sprute@ravensbrueck.de.

