Die Corona-Pandemie nimmt auch im Landkreis Oberhavel an Fahrt auf. So gab es am Mittwoch (18. März) in der Region laut Landratsamt bereits 13 am Corona-Virus bestätigte Erkrankte. Am Dienstag waren es noch sieben Personen gewesen, damit verdoppelte sich die Zahl innerhalb eines Tags nahezu.