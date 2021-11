Reaktion auf steigende Corona-Zahlen: Das sind die neuen Regeln in den Oberhavel-Kliniken

Oberhavel

Um den Schutz der Patienten und der Mitarbeiter in der Corona-Pandemie aufrechterhalten zu können, schränken die Oberhavel Kliniken die Besuchszeit am Krankenbett in den Häusern des Verbunds ab Donnerstag, 18. November, weiter ein. Ein Besuch der Angehörigen ist dann unter strenger Einhaltung der folgenden Auflagen möglich: Jeder Patient darf täglich in der Zeit von 16 bis 17 Uhr maximal einen Besucher empfangen. Voraussetzung für den Besuch in der Klinik ist ein negativer Corona-Schnelltest (24 Stunden gültig) oder ein negativer PCR-Test (48 Stunden gültig). Alternativ ist der Impfausweis oder der Genesenennachweis vorzulegen.

Der Besucher darf keine für eine Covid-19-Erkrankung typischen Symptome wie Fieber, Husten, Atemnot sowie Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. Zur Erfassung der Personendaten muss bei jedem Besuch ein Anamnesebogen ausgefüllt werden. Während der gesamten Besuchszeit ist eine FFP2-Maske (ohne Ausatemventil) zu tragen. Beim Betreten des Patientenzimmers ist es für den Besucher verpflichtend, seine Hände zu desinfizieren und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zum Patienten einzuhalten. Für die Begleitung von schwer erkrankten Kindern, Sterbenden und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen gelten Ausnahmeregelungen, die zusammen mit dem Stationspersonal getroffen werden.

Die Maßnahmen sind nötig, um das Krankenhaus für Besucher offenzuhalten

„Wir wissen, wie belastend ein Krankenhausaufenthalt für unsere Patienten sein kann, wenn sie nicht von ihren Angehörigen besucht werden können. Daher ist es uns ein großes Anliegen, Besuche in unseren Kliniken trotz des dynamischen Infektionsgeschehens weiter zu ermöglichen“, erläutert Dr. med. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH.

„Dennoch sehen wir uns gezwungen, die sozialen Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren und appellieren noch einmal ausdrücklich an die Besucher: Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske, denken Sie an Ihre 3G-Nachweise und zeigen Sie diese unaufgefordert den Mitarbeitern auf Station. Nur so können wir auch weiterhin unsere Türen für Sie offen halten!“

