Oranienburg

Die Polizei ist am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in die Rüdesheimer Straße in Oranienburg gerufen worden. Dort, am Ende der Straße und unweit des Lehnitzsees, sollen Jugendliche rechtsgerichtete Parolen gerufen haben.

Als die Beamten am Uferbereich eintrafen, rannten acht Jugendliche schlagartig davon. Sie konnten nach Auskunft der Polizei wenig später in der näheren Umgebung festgestellt werden und wurden zur Polizeiinspektion in Oranienburg gebracht. Später wurden sie dort dann an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Von den am Ufer des Sees verblieben zwölf Jugendlichen wurden die Personalien festgestellt.

Gegen einen 14- und einen 15-jährigen Jugendlichen erhärtete sich laut Polizei der Strafverdacht. Gegen sie wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline