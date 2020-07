Oberhavel

Über das Essen mit Genuss wird heutzutage viel und laut nachgedacht. Saft von Äpfeln aus dem eigenen Garten, Honig von Bienen, die nebenbei die Pflanzen bestäuben, Milch und Fleisch von glücklichen Kühen und Eier von Hühnern, deren Gackern einem noch im Ohr klingt – es ist doch noch gar nicht so lange her, dass so etwas ganz normal war. Im globalen Überfluss zu schwelgen, das ist auf Dauer nicht gesund, und zwar weder für die Umwelt noch für die Tiere und letztlich die Menschen.

Inzwischen gibt es auch im Norden Oberhavels zahlreiche Landwirte und Erzeuger regionaler Produkte, die nicht nur Genuss versprechen, sondern auch den Ansprüchen jener genügen, die bewusst konsumieren und genießen möchten, zum Beispiel auch im Restaurant nebenan.

Vor allem ganz viel Deftiges gibt es bei Guido Richard, Chef von Richard's Wild in Dannenwalde. Quelle: Bert Wittke

Die MAZ startet deshalb heute gemeinsam mit der Regionalen Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel-Nord mbH ( Regio Nord) eine Aktion, um regionale Anbieter bekannter zu machen und den Kunden Orientierung zu geben, wo sie künftig regional und saisonal einkaufen und essen gehen können. Regional – das verbinden die Leute in erster Linie mit natürlicher Frische, mit gutem Geschmack und mit einer individuellen Herstellung. Die „Regionale“ ist eine gute Möglichkeit zu erkunden, wer all die Leute sind, die heimische Produkte anbieten und wie diese schmecken. Begeben Sie sich also auf eine kulinarische Reise! Testen Sie Deftiges, Feines und Erlesenes aus der Region! Verwöhnen Sie Ihre Geschmacksnerven und gewinnen Sie dabei mit etwas Glück auch noch tolle Preise.

Mit sechs verschiedenen Anbieter-Stempeln in die Verlosung

Und wenn Ihnen Fortuna nicht zulächelt, haben Sie zumindest die Gewissheit, ein klein wenig für den Fortbestand regionaler Anbieter, die es gerade jetzt in Corona-Zeiten noch schwerer haben, ihre Angebote an die Frau oder den Mann zu bringen, getan zu haben. Und so funktioniert es: Beim Einkauf oder Restaurantbesuch sammeln die Kunden Stempel. Hat der Teilnehmer sechs verschiedene Anbieter-Stempel zusammen, nimmt er an einer Verlosung teil. Der Hauptpreis sind drei Tage auf einem Floating Home der Reviercharter-Gesellschaft Fürstenberg/ Havel in der Brandenburgischen Seenplatte.

Einsendeschluss ist der 12. September

Bis zum 12. September können die MAZ-Leser an der „Regionale“ teilnehmen und Ihre Stempelkarte an die Regio-Nord in Gransee schicken. Informationen und die Stempelkarten sind bei den teilnehmenden Anbietern, in den Touristinformationen Fürstenberg/ Havel, Zehdenick, Stechlin in Neuglobsow sowie bei der MAZ in Oranienburg, Mittelstraße 15, erhältlich.

Attraktive Preise im Angebot

Unter allen Einsendern von Stempelkarten werden nach dem 12. September die Gewinner wertvoller Preise gezogen. Der Hauptpreis ist eine dreitägige Fahrt auf einem Floating Home der Reviercharter GmbH in der Marina Röblinsee in Fürstenberg/ Havel. Weitere Preise sind zwei Übernachtungen mit Frühstück in der Mühle Tornow, eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen in einer Themen-Suite des Landhauses Himmelpfort und ein abendliches Drei-Gang-Menü im hauseigenen Restaurant „Michaelis“, eine Regio-Kiste mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk, eine Regio-Kiste mit regionalen Produkten und ein Gutschein für Kaffee und Kuchen im Café Glasklar in Neuglobsow am Stechlinsee.

Die Liste der Teilnehmer ist lang

Gut Boltenhof,Lindenallee 14, Boltenhof.Apfelhof Wähnert, Gartenweg 1, Hoppenrade.Coffee & Travel, Café, Tante-Emma-Laden & Reisebüro, Ravensbrücker Dorfstraße 38 a, Fürstenberg/ Havel.Parkhaus Fürstenberg – Regionale Produkte und Kunsthandwerk, Bahnhofstraße 30, Fürstenberg.GROWODO Bistro-Catering-Event, Granseer Straße 70, Großwoltersdorf.Granseer Hofladen und Gartenmarkt, Meseberger Weg 2a, Gransee.Ziegenkäserei Capriolenhof, Schleusenhof Regow 1, Bredereiche.Bergsdorfer Wiesenrind, Agrar GmbH Bergsdorf, Liebenberger Weg 12e, Bergsdorf.Richard´s Wild, Fürstenberger Straße 2, Dannenwalde.Landfleischerei Müller, Mildenberger Dorfstraße 61, Mildenberg.Café und Gästehaus INNFernow, Brandenburger Straße 21, Fürstenberg/ Havel.Hofcafé im Thomashof Klein-Mutz, Alter Anger 8, Klein-Mutz.Imkerei Stechlin – Rainer Laux, Dorfstraße 51, Dollgow.Landstreichen, Familie Alkewitz, Zernikower Straße 36, Ortsteil Zernikow.NaturKunstWerk - Manuela Röhken, Lindenstraße 28, Kraatz. Himmelpfort Kaffee – Patrick Klimpel, Neue Straße 1, Tornow.Himmelpforter Chocolaterie – Sylke Wienold, Zur Hasenheide 21, Himmelpfort.Seehotel Louise mit Brauerei Schlossfuchs, Hauptstraße 40, Seilershof.Café Glasklar im Stechlinseecenter, Stechlinseestraße 17, Neuglobsow.Frosch & Fisch – Französisch Speisen & Übernachten, Klosterstraße 12, Himmelpfort.Landhaus Himmelpfort, Eichberg 10, Himmelpfort.Mühle Tornow, Neue Straße 1, Tornow.Gasthaus Alter Hafen Mildenberg, Ziegelei 11, Mildenberg.Klosterkräutergarten Himmelpfort, Klosterstraße 9, Himmelpfort.Seenfischerei Himmelpfort, Stolpseestraße 18, Himmelpfort.

Von Bert Wittke