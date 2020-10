Stolpe

Michael Karow ist sauer. Im Juli 2019 eröffnete er gemeinsam mit Ehefrau Nicole sein Restaurant „Almrausch“ in Stolpe ( Hohen Neuendorf/ Oberhavel). Kein Jahr, nachdem er sich damit seinen Traum erfüllte hatte, stellte Corona den Jungunternehmer im Frühjahr 2020 vor eine harte Probe. Der erste Shutdown zwang den 30-Jährigen zum Umdenken. Ein kurzfristig ins Leben gerufener Lieferdienst rettete das junge Unternehmen damals durch die schwierige Zeit. „Vor allem dank unserer Stammkunden, die das Angebot sehr gut angenommen haben, hat uns dass über die lange Schließzeit gebracht“, hatte er damals berichtet.

Kein Verständnis: Gastro soll trotz strenger Regeln schuld an steigenden Zahlen sein?

Am Mittwoch nun beschlossen die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund der dynamischen Entwicklung der zweiten Fälle und rasant steigender Zahlen von Coronaerkrankten in ganz Deutschland unter anderem für gastronomische Einrichtungen einen erneuten Shutdown. Der soll bereits am 2. November beginnen und ist vorerst bis Ende November angesetzt. Eine Maßnahme, für die Michael Karow absolut kein Verständnis hat. Vielmehr ist der Restaurantchef sauer: „Wenn das in den Restaurants alles so schlimm ist, warum treten dann die meisten Ansteckungen im privaten Bereichen auf? Wir dokumentieren, wer bei uns zu Gast war. Supermärkte und Öffentlicher Nahverkehr machen das nicht. Aber die Gastro ist dann schuld?“, schimpft er.

Michael Karow ist mit Leib und Seele Koch. Quelle: Enrico Kugler

„Wer desinfiziert denn zuhause seine Tische, mehrmals die Toiletten oder Polster. Bei wem steht denn für seine Gäste Desinfektionsmittel bereit und wer fragt denn seinen Gastgeber, ob er auch alles desinfiziert hat?“, hat er kein Verständnis für die Schließung der Gastronomie. Schließlich unterliege die strengen Regeln, an die man sich auch im „ Almrausch“ jederzeit gehalten hat. „Wer trägt denn im Privaten für den Gang zur Toilette eine Maske und bleibt auch immer schön auf Abstand? Die Leute sollten sich lieber an den Orten treffen, wo das getan wird! Deren Schließung wird die Zahlen noch höher treiben“, befürchtet der 30-Jährige. Eine Schließung von zwei Wochen hätte er noch verstehen können, „aber vier Wochen, nein, das verstehe ich nicht“, sagt er.

„ Almrausch “-Lieferdienst wird ab November wiederbelebt

Noch am Mittwoch traf der 30-Jährige erste Entscheidungen, wie es für ihn und das „ Almrausch“ im November weitergeht. „Wir werden den Lieferdienst wieder aufnehmen. Wie schon im Frühjahr können unsere Gäste ihre Bestellungen bei uns aufgeben, wir liefern diese dann aus. Dabei neu im Angebot sein werden diesmal die Martinsgänse, die wir für die kommenden Wochen bereits geplant hatten“, sagte er im MAZ-Gespräch. Der Klassiker komme „fix und fertig zu den Kunden nach Hause“. Geliefert wird von Mittwoch bis Sonntag, von 12 bis 20 Uhr, bestellt werden kann telefonisch unter der 03303/5087944. Alle weiteren Informationen zum „ Almrausch“ sind abrufbar unter www.restaurant-almrausch.de.

