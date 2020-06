Rettung für Zehdenicker Waldbad in Sicht

Zehdenick

Freud und Leid liegen oft dicht beieinander. Die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend im Bowling-Center in der Zehdenicker Schmelzstraße war ein Beispiel dafür. Gute Nachrichten wechselten mit Informationen, die sowohl den Stadtverordneten als auch den Gästen Sorgenfalten auf die Stirn trieben.

Rettungsschwimmer in Sicht

Sehr erfreulich, so unmittelbar vor Beginn der Ferien und kurz vorm Anrollen einer ersten sommerlichen Hitzewelle ist die Nachricht, dass im wahrsten Sinne Rettung für das Waldbad in Sicht ist. Wie der stellvertretende Bürgermeister Dirk Wendland informierte, hätten sich nun endlich zwei Rettungsschwimmer gemeldet, die offensichtlich bereit sind, in dieser Saison wachsame Augen auf die Badegäste zu haben. Mit einem weiteren Kandidaten sei die Stadtverwaltung zurzeit in Gesprächen. „Es geht jetzt darum, mit den Rettungsschwimmern die Konditionen auszuhandeln. Dabei wollen wir so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommen“, bekräftigte Dirk Wendland. Ziel sei es, mit einem entsprechenden Angebot doch noch rechtzeitig auf die Sommerferien reagieren zu können. Zuvor, darauf verwies der Stadtverordnete Norbert Gerth, sei auf dem Gelände jedoch noch ganze Arbeit zu leisten, um alles für eine Öffnung des Waldbades auf Vordermann zu bringen.

Die Havelland-Grundschule soll zum 30. Juni aus ihrem angestammten Backsteinbau in der Zehdenicker Hospitalstraße ausziehen. Quelle: Bert Wittke

Weniger erfreulich sind Befürchtungen, die in Verbindung mit dem bevorstehenden Umzug der Havelland-Grundschule von der Hospitalstraße in das Gebäude der ehemaligen Exin-Oberschule in der Mariannne-Grunthal-Straße stehen. Die Schulleitung scheint der Überzeugung zu sein, dass die Handwerksarbeiten dort nicht rechtzeitig beendet werden können. Als problematischer wird jedoch angesehen, dass der mit dem Umzug versprochene Platzgewinn nun scheinbar doch nicht eintritt. Auch am neuen Standort müssten sich Schul- und Hortkinder sowie die Lehrerschaft die vorhandenen Räumlichkeiten teilen. Genau diese räumliche Enge, also die nicht mehr ausreichenden Hortkapazitäten, sollte jedoch am neuen Standort eigentlich kein Thema mehr sein. „Dann hätten wir auch gleich am alten Standort bleiben können“, hieß es am Donnerstagabend in Zehdenick. Dort seien zum Beispiel auch mehr Toiletten gewesen als am künftigen Standort.

Unterschiedliche Auffassungen zum Thema Raumnutzung

Anfang Juni habe es noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister zum Thema Schulumzug gegeben. Eine Doppelnutzung von Räumen sei dabei aber kein Thema gewesen. Die Verwaltung sprach am Donnerstagabend als Reaktion auf die Vorwürfe davon, dass bezüglich der Raumnutzung Einvernehmlichkeit mit der Schulleitung erzielt worden sei, dem wurde jedoch in der Stadtverordnetenversammlung energisch widersprochen. Bürgermeister Bert Kronenberg bot an, den Umzug der Schule auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen. Darüber hinaus informierte er darüber, dass die vor Ort tätigen Gewerke bis zum 30. Juni fertig sein sollen. Mit Ausnahme des Sanitärbereiches, für den ein Abschluss der Arbeiten für den 17. Juli avisiert sei. Niemand wollte jedoch an diesem Abend seine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Umzug fristgemäß über die Bühne gehen wird. So wird wohl der beginn des neuen Schuljahres zum Kriterium der Wahrheit.

Kita-Neubau soll Ende Januar 2021 stehen

Anlass zur Vorfreude gibt die Tatsache, dass der Neubau für die Kita „Sonnenschein“ bis Januar kommenden Jahres stehen soll. So informierte der zuständige Fachbereichsleiter Fred Graupmann am Donnerstagabend. Im Februar oder März, so hieß, würden dort aber ganz sicher noch keine Kinder betreut, weil zuvor ein Betriebsgenehmigungsverfahren seitens des Jugendministeriums durchlaufen werden müsse. Zudem müssten nach der Fertigstellung des Gebäudes, das in Modulbauweise entsteht, auch noch die Außenanlagen hergerichtet werden.

Personelle Verstärkung für die Verwaltung angekündigt

Anlass zur Hoffnung gibt auch die Tatsache, dass die Verwaltung infolge zahlreicher Bauvorhaben, die es zu betreuen gilt, bereit ist, über eine Personalverstärkung nachzudenken. Wie Bürgermeister Bert Kronenberg sagte, wollte er diesbezüglich Anfang der kommenden Woche mit den Fraktionsvorsitzenden zusammenkommen.

Alte Werkhalle am Festplatz ausgeschrieben

Und noch eine Nachricht lässt für die Zukunft hoffen: Die Nutzung der großen Halle alle auf dem Festplatzgelände befindet sich seit Donnerstag in der Ausschreibung. Diese ist bis zum 31. August dieses Jahres befristet. Wünschenswert wäre, wenn sich Interessenten finden, die kreative Ideen für eine Verwendung der Halle haben. Andernfalls soll sie abgerissen werden.

