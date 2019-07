Mühlenbeck

Rettungssanitätern zu Hilfe eilen mussten in der Nacht zu Montag die Beamten der Polizei in Mühlenbeck. Gegen 0.10 Uhr sahen sich die Rettungskräfte in der Blankenfelder Straße, Ecke Kastanienallee gezwungen, sich in ihren Rettungswagen zurückzuziehen und einzuschließen, da sie von zwei erheblich alkoholisierten Jugendlichen zuvor angegangen worden waren.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage etwas beruhigt. Neben den Rettungskräften fanden die Beamten eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen vor. Wie ein Alkoholtest vor Ort ergab, waren die Jugendliche mit 1,49, der junge Mann mit 1,64 Promille alkoholisiert. Zudem standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Mädchen ins Krankenhaus gebracht, Junge in Gewahrsam genommen

Aufgrund ihres Gesamtzustandes wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der junge Mann zum Selbstschutz vorübergehend in Gewahrsam genommen. In seiner Kleidung wurden geringe Mengen an Cannabis gefunden, die von der Polizei sichergestellt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen aufgenommen und wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstandes gegen oder tätlichem Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen ermitteln.

Von MAZonline