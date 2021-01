Leegebruch

„Es läuft!“ Riccardo Tourmo freut sich darüber, dass ihm der Sprung in die Selbstständigkeit geglückt ist. Vor einigen Monaten eröffnete er in Leegebruch seine eigene Praxis für Physiotherapie. „Es war einfach an der Zeit, noch einmal etwas anderes zu machen. Ich bin jetzt 45, viel später wird man es wohl nicht mehr wagen, sich so zu verändern“, vermutet er.

Seit 17 Jahren im Beruf tätig

Eine besonnene Entscheidung, die er getroffen hatte. Kein Schnellschuss. Er wusste, dass Physiotherapie eine krisenfeste Branche ist, auch wenn es in Leegebruch fünf Praxen gibt. Seit 17 Jahren arbeitet er in dem Metier, immer in Leegebruch. Er wog ab, machte sich kundig, so auf dem Gründertag Oberhavels. Er besuchte das Gründungsseminar von der Winto, ließ sich anschließend noch beraten. Seine Familie, insbesondere seine Frau, bestärkte ihn in dem Entschluss. „Das Schwierigste war, meiner ehemaligen Chefin zu sagen, dass ich aufhöre, denn wir waren zu zweit und hatten ein Superverhältnis. Sie akzeptierte meine Entscheidung aber. Wir haben heute noch einen sehr guten Kontakt“, sagt Riccardo Tourmo.

Hilfsmittel in der Physiotherapie. Quelle: Stefan Blumberg

„Ich richte mich nach den Wünschen der Patienten

Von Anfang an war der Physiotherapeut, dessen Leistungsangebot die manuelle Therapie und manuelle Lymphdrainage, Krankengymnastik, Massagen, Elektro-, Schlingentisch- und physikalische Therapie beinhaltet, bestes beschäftigt. „Am ersten Tag habe ich schon sechs Stunden am Patienten gearbeitet.“ Viele Patienten, die er vorher behandelt hatte, sind bei ihm geblieben. „Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man länger miteinander zu tun hat. Was mich überrascht hat, war, dass auch viele neue Patienten zu mir kamen.“ Werbung hatte der Leegebrucher zaghaft gemacht; bei Ärzten und in Apotheken. Drei Wochen nach dem Start betrug die Warteliste bereits vier Wochen, heute sind es fünf. „Das tut mir leid, aber mehr ist nicht zu schaffen.“ 45 bis 47 Stunden in der Woche behandelt er Patienten, die Bürozeit kommt obendrauf. „Das ist in Ordnung, ich mache das sehr gern. Ich richte mich natürlich auch – wenn es geht – nach den zeitlichen Wünschen der Patienten.“

Riccardo Tourmo mit der Nachbildung einer Wirbelsäule. Quelle: Stefan Blumberg

Mit dem Fahrrad unterwegs

Die Patienten kommen hauptsächlich aus Leegebruch, aber auch aus Bärenklau, Germendorf oder Velten. Wenn der Physiotherapeut zu Hausbesuchen im Ort fährt, passiert das für gewöhnlich mit dem Fahrrad. Die meisten Patienten kommen jedoch in seine Praxis; sie haben mehrheitlich orthopädischen beziehungsweise neurologischen Behandlungsbedarf. „Es freut mich sehr, wenn ein Schlaganfallpatient nach 16 Wochen Reha mit Hilfe wieder laufen kann.“

Angebot auf 70 Quadratmetern

Die Praxis befindet sich in der ehemaligen „Sporti“ Am Kleeschlag 30 (direkt am Sportplatz), einer Top-Lage. Unternehmer Matthias Janicke, ein Schulkamerad von Riccardo Tourmo, baute das Gebäude um; zu Büros und eben zu jener Physiotherapie. In der befinden sich auf etwa 70 Quadratmeter zwei Behandlungsräume und ein Turnraum sowie die Anmeldung und der Wartebereich. Die Investitionen, die er für Anschaffungen tätigen musste, hielten sich in Grenzen, sagt er, auch deshalb, weil er einen Teil der Einrichtung aus einer geschlossenen Praxis in Brandenburg übernehmen konnte.

„Der Bedarf an Behandlungen ist hoch“

Das Gebäude der ehemaligen „Sporti“ ist komplett saniert, die Praxis neu gemacht. „Die Fenster sind mit einer Alarmanlage gesichert, die Wände schallgeschützt. Das Stahlgestell für die Schlingentisch-Therapie, das in der Decke verankert ist, hält 150 Kilogramm Belastung aus. Die Räume sind hell“, beschreibt Riccardo Tourmo seine Arbeitsstätte, bei der es auch Parkplätze gibt. Er arbeitet allein. „Das gefällt mir derzeit gut so. Ich weiß, dass der Bedarf an Behandlungen hoch ist und Arbeit für mehr Personal da wäre. Trotzdem möchte ich das vorerst so belassen.“

Das Gestell für die Schlingentischtherapie hängt an der Decke. Quelle: Stefan Blumberg

Was sich hinter der „13“ in Physio 13 verbirgt

Corona hat den früheren Handballer des Oranienburger HC so gut wie nicht tangiert. Hin und wieder hätten Patienten ihre Termine aus Vorsicht abgesagt, aber er habe eine „Notfallliste“, auf der Nachrücker stehen, die kurzfristig einspringen können. Apropos Handball: Der einstige Kapitän des OHC trug fast die gesamte Zeit im Verein immer seine Lieblingszahl 13 auf dem Rücken. Die transferierte er auch in seinen Firmennamen „ Physio 13“, der am Eingang seiner Praxis prangt. „Für mich war das der richtige Schritt. Es ist ein tolles Gefühl, selbstständig zu sein.“

Info: Telefon: 03304/2095269 oder E-Mail: physio13-leegebruch@web.de; Sprechzeiten: Montag/Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, Dienstag/Donnerstag/Freitag von 8 bis 15.30 Uhr; Am Kleeschlag 30, Leegebruch

Von Stefan Blumberg