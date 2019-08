Germendorf

Wo sonst die Zwergzeburinder friedlich am Hof grasen, herrschte am Freitagabend reger Publikumsverkehr. Hofinhaber Olaf Bendin hatte nach Germendorf in die Hohenbrucher Straße geladen, um mit Freunden, Familie, beteiligten Baufirmen und Geschäftspartnern das Richtfest eines Büro- und Wohngebäudes und eines Schlachthauses auf dem Gelände zu feiern. Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt, um den Rinderzüchter zu beglückwünschen. „Wir stoßen heute an auf das Glück und die Zukunft der Familie Bendin“, ließ Olaf Bendin in einer kleinen Ansprache verlauten. Seit 2014 züchtet der Germendorfer Ortsvorsteher die Buckelrinder, die Herde ist auf mittlerweile rund 85 Tiere angewachsen.

Der Hof bleibt in Familienhand

Um nachhaltig arbeiten zu können und den Tieren den letzten Weg so kurz und angenehm wie möglich zu machen, entschied er sich nun für den Bau des Schlachthauses. Von der Entscheidung bis zur Baugenehmigung sollten allerdings noch vier Jahre vergehen. Auch eine Direktvermarktung von Zebufleisch soll es nach Fertigstellung des Gebäudes auf dem Hof geben. Die Anlage bewirtschaften Olaf Bendin und sein Sohn Hannes gemeinsam, Hilfe holen sie sich nur zu den Schlachtungen. Aus seiner Heizungs- und Sanitärfirma wird sich der 56-Jährige nach und nach zurückziehen. „Die Geschicke der Firma leitet dann mein Sohn Sascha“, erzählt er. Dann will er sich ganz auf seine genügsamen Rinder konzentrieren, die in einiger Entfernung gelassen auf ihrer Weide stehen.

Bereicherung für Germendorf

Auch das Ehepaar Scholz von der Haussanierungs-GmbH ist zum Gratulieren gekommen. „Der Zwergzebuhof ist eine tolle Bereicherung für Germendorf“, finden sie. Sie waren, zusammen mit vielen anderen Gewerken, am Bau der Gebäude beteiligt.

Von Stefanie Fechner