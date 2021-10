Oberhavel

Ganz selbstverständlich werde im Zusammenhang mit Schulbauten regelmäßig auf den „Oberhavel-Standard“ verwiesen – so etwa auch im zurückgezogenen Antrag der Fraktion SPD/LGU/Tierschutzpartei zur Übernahme weiterführender allgemeinbildender Schulen im Landkreis. „Allerdings muss festgestellt werden, dass dieser Standard praktisch nicht besteht, da er nicht fixiert ist“, monieren die Bündnisgrünen. Insofern bildet der Begriff aktuell keine wirkliche Basis für eine Verständigung über Ziele in Ausstattung und Bauweise von Schulen. „Grundsätzlich halten wir es aber für sinnvoll, dass es eine solche Grundlage gibt“, argumentieren sie.

Bildungsausschuss soll diskutieren

Sie formulierten deshalb einen Antrag, laut dem der Landrat beauftragt wird, den Entwurf einer Richtlinie zur Definition des Oberhavel-Standards für Schulneu- und Erweiterungsbauten zu erarbeiten. Eine knappe Mehrheit des Kreistages stimmte in der Sitzung am Mittwoch mit 23:20 Stimmen zu, diesen Antrag in den Bildungsausschuss zu verweisen, um weiter darüber zu diskutieren. Ohnehin hatte Landrat Ludger Weskamp (SPD) deutlich gemacht, dass der vorgegebene Zeitrahmen – Vorlage des Entwurfs im 1. Quartal 2022 – objektiv nicht einzuhalten sei. Außerdem sei die Kreisverwaltung gar nicht in der Lage, die Anforderungen zu definieren, da an jedem Standort unterschiedliche Situationen vorgefunden würden – insbesondere bei Anbauten. Ohnehin werde darauf geachtet, die eigenen Maßstäbe weiter zu erfüllen.

Abweichungen nach unten

Mario Müller (CDU) bat die Antragsteller darum, ihren Antrag zu überarbeiten und zu präzisieren. Wenn etwas gebaut wird, lege der Landkreis ohnehin Standards an, die über den Landesvorgaben liegen, sagte Müller. Dem widersprach Uwe Münchow (FDP) und verlas eine Reihe von Beispielen mit genauem Zahlenvergleich, um die Abweichungen nach unten nachzuweisen. Fraktionsvorsitzende Elke Bär lobte den Antrag seitens der Linken: „Das ist endlich ein Vorschlag, wo wir einen Schritt nach vorne gehen.“ Hier sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Von Helge Treichel