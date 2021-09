Der Oranienburger Rick Grothe tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 58 für „Die Partei“ an. Bei aller Satire, für die seine Partei bekannt ist: Dem 34-Jährigen ist ein grundsätzlicher Wandel in der Politik wichtig. Die Doppelmoral, die bei vielen Abgeordneten herrsche, findet er unerträglich. Zugleich will er aufzeigen, welche Mittel der Beteiligung die Bürger in Deutschland haben.