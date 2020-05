Rap auf der Kassette

Schwante

Manchmal passiert es auf der Straße. Manchmal in der Vorlesung. Manchmal in der Wohnung. Dann schießt ihm wieder ein Gedanke durch den Kopf. Eine Zeile. Oder ein Reim. Er zückt sein Smartphone, öffnet seinen eigenen WhatsApp-Chat, die er für seine Notizen angelegt hat, und schreibt diesen Gedankenfetzen auf. Ab und zu nimmt er ganz klassisch Zettel und Stift zur Hand. Auch ein Worddokument muss mal als Erinnerung herhalten. Vielleicht lassen sich diese Gedanken für einen der nächsten Liedtexte verwenden. Robert Wiezorrek macht Musik. Er schreibt die Texte und komponiert den entsprechenden Beat dazu. Oder umgekehrt. Hiphop beziehungsweise Rap sind das Ergebnis. „Ich nenne es einfach Mucke“, sagt der 22-Jährige, der das alles ganz nebenbei macht. Aus Leidenschaft. „Nicht professionell.“

Erst der Text, dann die Musik – oder umgekehrt

Na ja, so ganz laienhaft ist das, was der Schwantener so treibt, auch wieder nicht, selbst wenn er zurückhaltend sagt: „Ich habe halt mein Level.“ Das wuchs inzwischen so weit, dass er Text und Musik in Einklang bringt. Er singt die Titel selbst. Zirka 25 hat er getextet und adäquat die Musik dazu produziert. Vornehmlich mit Hilfe eines Synthesizers. Die Idee dazu entstammt aber seinem Kopf. „Manchmal ist erst der Text da. Dann passe ich die Musik an. Manchmal ist es umgekehrt. Am Ende muss es für mich grooven. Dafür probiere ich viel herum.“

Rapper Robert Wiezorrek stammt aus Schwante und will Lehrer werden. Quelle: privat

„Für mich ist alles nur ein riesengroßer Witz ...“

Heraus kommen dann solche Texte wie dieser hier: „Wenn ich auf mehreren Ebenen prokrastiniere, schreib ich gute Klausuren oder bastel Beats wie ne Maschine, schreibe die krassesten Lieder und hol mir das Semester wieder.“ Und das hier entstammt einem anderen Titel: „Für mich ist das alles nur ein riesengroßer Witz, bin ich jetzt ein echter Rapper oder bin ich’s nicht. Denn obwohl ich dafür keine Kohle krieg’, schreibe ich Hits, keine Klicks, mach das alles nur für mich.“

Künstlerische Freiheit ist erlaubt

Ja, es sind durchweg deutschsprachige Texte, die Robert schreibt. „Und sie haben viel mit mir zu tun, sind zum Teil recht persönlich. Rap ist ja auch eine Form der Selbstdarstellung. Ich erlaube mir eine gewisse künstlerische Freiheit.“ Das betrifft ebenso den Klang der Reime. „Ich freue mich zwar, wenn ich das gut hinbekomme, andererseits bin ich kein Silbenzähler. Man kann mit der Betonung beim Singen einiges überspielen.“ Auch wenn Rap ziemlich viel darf und macht – für den Lehramtsstudenten (Deutsch und Geografie) in Greifswald werden sadistische, sexistische oder homophobe Themen nicht angefasst. „Das hat nichts mit mir zu tun, deshalb schreibe ich darüber keine Texte.“

„Das kannst du auch“

Angefangen hatte für Robert Wiezorrek, der in Vehlefanz in die Grundschule und in Oranienburg ins Mosaikgymnasium gegangen war, das Interesse an der eigenen Musik kurz nach dem Abi (2016). „Da saß ich irgendwo lange im Wartezimmer, hörte neue Musik und tauchte tiefer ins Genre hinein. Mir ging durch den Kopf, dass es viele unbekannte Künstler gibt, die richtig gut sind. Da dachte ich mir: Das kannst du auch. Du musst ja nicht gleich Hallen füllen. So ging das los.“ Erst mit dem Texten. Manche Stücke haben zwei Strophen, andere mehr. Mal ist ein Text in einer halben Stunde fertig, ein anderes Mal dauert es ewig. „Kreativität kennt keinen Terminplan“, sagt Rob S. Piérre. So nennt er sich, wenn er rappt.

Sein „technischer Arbeitsplatz“ dient auch dem Aufschreiben der Texte. Quelle: privat

Titel sind im Netz zu finden

Die schöpferischen Worte wollte er zunächst mit passender Musik aus dem Netz untermalen. „Aber das war mir dann doch nichts. Deshalb fing ich an, selbst den Beat zu machen. Es hörte sich sogar nach etwas an.“ Mit Hilfe der Technik nahm Robert seine Musik per Computer auf und digitalisierte sie. Unter dem Namen „dreadheaderbackpacker“ ist sie auf dem Internetportal SoundCloud zu finden; das ist eine Plattform, auf der man Tracks teilen und sich somit ein Publikum aufbauen kann. Titel wie „Offline“, Grüner Tee“, „Sieh zu mir“ oder „ Havarie“ können in voller Länge angehört werden. Die anderen der bisher 19 hochgeladenen Titel auch.

„Die Kassette ist viel schöner als ein CD-Rohling“

Und dann wartet der angehende Lehrer – die Hälfte seines Studiums liegt bereits hinter ihm – mit einem eher traditionellen Speichermedium auf, das er für seine Werke nutzt. „Im vorigen Jahr verliebte ich mich in die Kassette. Ich beschäftigte mich damit und bespielte bereits 30 Stück von der Länge her minutengenau. Ich versuche, die Tracks in einem Stück einzusingen, ohne Schnitt oder neu anzusetzen.“ Eine Kassette sei gefühlt viel schöner als ein hässlicher, silberner CD-Rohling, den ich vielleicht noch mit einem Edding beschreibe …“ Die von ihm mit einem Cover gestalteten Kassetten würde Rob S. Piérre – sofern Interesse besteht – gern an den Mann oder die Frau bringen. Für sieben Euro das Stück. Zu bekommen sind sie im Internet auf der Plattform Bandcamp (unter robspierre).

Live-Auftritt ist der nächste Wunsch

„Das ist einfach mal ein Versuch. Ich weiß, dass ich mit der Musik nicht reich werde. Deshalb mache ich sie auch nicht. Aber ich möchte sie zu Gehör bringen.“ Das würde er noch viel lieber live tun. „Ich hatte mich in Greifswald für die Fête de la Musique angemeldet. Aber jetzt kam ja das komische Corona-Dings dazwischen“, bedauert er. Bei der Veranstaltung – immer im Juni – können Amateur- und Berufsmusiker, Performer im Bereich Musik, DJs und andere im öffentlichen Raum honorarfrei auftreten und Musik machen. „Interessant wäre auch eine offene Bühne. Auf jeden Fall live. Da kann man variieren und ist flexibel. Das werde ich auf jeden Fall machen.“

