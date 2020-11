Rosemarie Golz – Ehrung für eine engagierte Christin

Löwenberg

Wie eine kleine Königin saß sie in dem großen Stuhl mit seidener Sitzfläche und blickte in Richtung Altar. Ein ganz ungewohntes Bild. Ist Rosemarie Golz doch sonst immer eher hinter den Kulissen tätig und sorgt von dort aus dafür, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Doch am Dienstag war sie die Hauptperson im Löwenberger Gotteshaus. Die 70-jährige Vorsitzende des Gemeindekirchenrates erhielt aus den Händen von Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck eine Auszeichnung für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement. Normalerweise wäre der gebürtigen Löwenbergerin diese Ehre in Oranienburg zuteil geworden. Und überreicht hätten die Urkunde Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp und der Vorstandsvorsitzende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam Andreas Schulz. Coronabedingt erhält jedoch die Mehrzahl der 18 Ehrenamtler aus dem Kreis Oberhavel, die dieses Jahr ausgezeichnet werden, die Ehrung in ihren Kommunen.

Für Rosemarie Golz war am vergangenen Dienstag nicht nur ein „Thron“ im Löwenberger Gotteshaus aufgestellt worden. Auf der Empore standen Kirchenmusiker Jens Seidenpfad, der Pfarrer i. R. Gerhard Gabriel und der Vorsitzende des Löwenberger Männerchores Wido Beier und sangen das Lieblingskirchenlied der Geehrten „Er weckt mich alle Morgen“. In seiner kleinen Rede bezeichnete Bernd-Christian Schneck anschließend die Kirche in Löwenberg als „ Rosis zweites Wohnzimmer“. Hier sei sie getauft und konfirmiert worden und hier habe sie auch geheiratet. Der Bürgermeister dankte Rosemarie Golz für ihr jahrzehntelanges Wirken in der Kirchengemeinde. Am 22. Februar 1999 sei sie Vorsitzende des Gemeindekirchenrates geworden und stehe innerhalb dieses Postens bis heute in der Verantwortung.

„Was hast du nicht alles geleistet“, sagt der Bürgermeister an die Adresse der Geehrten gerichtet und erwähnte als Beispiele zahlreiche Instandsetzungsarbeiten am Löwenberger Gemeindehauses, die Mitgründung des Ü-35-Frauenkreises, die Frauenhilfe Löwenberg, die Anleitung und Begleitung von MAE-Kräften, die Unterstützung des Kirchenkreises Oberes Havelland, Gästeführungen durch das Löwenberger Gotteshaus oder die Betreuung von Kindern. Vor allem aber habe sich Rosemarie Golz immer für ein enges Miteinander von weltlicher und kirchlicher Gemeinde stark gemacht. Sie sei eine von jenen Menschen, die für das Ehrenamt leben, immer ein offenes Ohr für die Mitmenschen haben – egal ob Christ oder Nichtchrist, Jung oder Alt. Die vergangenen ein, zwei Jahre seien schwere Jahre gewesen, aber Rosi Golz habe immer weiter gekämpft. „Ich hoffe auf viele weitere gemeinsame Jahre mit dir“, schloss der Bürgermeister.

Pfarrer i. R. Gerhard Gabriel stellte in den Mittelpunkt seiner Worte anlässlich der Ehrung das unmittelbar neben der Kirche stehende Gemeindehaus. Anfang der 1990er-Jahre habe man davor gestanden und gesagt: „Dafür bekommt Löwenberg kein Geld mehr. Wir müssen in einem Nachbarort ein neues Gemeindehaus bauen. Selbst ein Kostenangebot für den Abriss des Gebäudes habe bereits vorgelegen. Da sei Rosemarie Golz, die sich Löwenberg einfach nicht ohne Gemeindehaus vorstellen konnte und wollte in Tränen ausgebrochen. Es seien die Tränen dieser Frau gewesen, so Gerhard Gabriel, die den Abriss des Hauses verhindert hätten. Ihr Mann Jürgen habe damals die Tränen seiner Frau getrocknet – mit Pinsel und Farbe. Damit habe er den ersten Raum in dem Haus in einen Zustand versetzt, dass darin gearbeitet werden konnte. Und Schritt für Schritt seien weitere Räume instandgesetzt worden. Jüngst erst ein hübsches Zimmer für die ganz Kleinen. „Gott sei dank hat es dich gegeben“, sagte Gerhard Gabriel. „Gott segne und behüte dich auch weiterhin!“

Rosemarie Golz bedankte sich sichtlich ergriffen für die Auszeichnung und die vielen warmen und ehrenden Worte. Sie habe all die Arbeit aber nie und nimmer allein leisten können, sondern nur im Miteinander und durch das Zusammenhalten mit vielen anderen Frauen und Männern. Dafür sei sie „ihrer Mannschaft“ sehr dankbar. „So Gott will, werde ich weitermachen“, sagte sie.

Von Bert Wittke