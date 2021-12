Rückblick 2021: Das war das Jahr im Ländchen Rhinow mit seinen sechs Gemeinden

Rhinow

Hier der chronologische monatliche Überblick auf die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse des Jahres im Ländchen Rhinow mit seinen sechs Gemeinden. Unsere Fotogalerie zeigt vieles auch im Bild.

Januar:Der Familienbetrieb Dahms aus Prietzen hilft einem Zirkus in großer Not. Weil die Zirkustiere wegen Corona nichts mehr zu fressen haben, spendet die Firma 42 Ballen Heu +++ In Spaatz gibt es seit Mitte Januar eine 30-Kilometer-Beschränkung für drei Straßen. Der Kampf für mehr Verkehrssicherheit dauerte fünf Jahre. Nun stehen die Schilder +++ Neun Jahre stand Winfried Rall an der Spitze des Wasser- und Bodenverbands Untere Havel/Brandenburger Havel. Nun geht der 65-Jährige Rhinower in den wohl verdienten Ruhestand. Am 29. Januar 2021 ist sein letzter Arbeitstag.Februar: Für den Solarpark in Stölln wird ein Bebauungsplan entwickelt. Gegner des Mammutprojektes, das auch Arbeitsplätze der Agrargenossenschaft retten soll, lassen aber mit ihrer Kritik nicht nach +++ Auf 36 Dienstjahre blickt Angelika Höffler zurück. Die Kita-Erzieherin hat 300 Kinder zur Schule geführt, nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand +++ Polizeibeamte holen Spaziergänger vom zugefrorenen Hohennauener See und Feuerwehrkameraden retten Pudel Flummi mit Steckleitern und Leinen vom Eis +++ 30 Jahre baute Familie Feiler in Spaatz Spargel an und verkaufte ihn im Hofladen, an Ständen und an rund 20 Restaurants in der Region. Mitte Februar erklären Gabriele und Uwe Feiler, warum sie den Betrieb aufgeben.

Die lebensfrohe Anglerin Jasmin Schultz angelt aus Leidenschaft. Mehr darüber in unserer Fotogalerie. Quelle: privat

März: Seit Monaten fehlen die Gäste auf dem Kolonistenhof Großderschau, Stillstand gibt es dennoch nicht. Die Mitarbeiter haben neue Highlights geschaffen. Zum Hof gehört eine Glasvi-trine, gefüllt mit mehr als 200 Büchern in plattdeutscher Sprache und im Backhaus wartet eine neue Dauerausstellung auf die Besucher +++ Nach kurzer aber schwerer Krankheit ist Jürgen Bleick aus Rhinow gestorben. Er war ein fleißiger Ortschronist, Heimatforscher und treuer Feuerwehrkamerad +++ 40 Schönholzer machen mit ihrer Unterschrift deutlich, dass sie gegen die Bebauung der Dorfwiese sind. Eine Vertreterin übergibt Ende März die Unterschriften an die Gemeindevertreter und lösen eine rege Diskussion aus.April: Die Großveranstaltung Antaris in Stölln fällt zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-Krise aus. 2022 soll das Festival wieder stattfinden. Die Gemeinde Gollenberg gibt dafür grünes Licht, lehnt aber den Antrag des Veranstalters Antaris von vier auf fünf Tage zu verlängern ab +++ Weil sie Metamphe-tamine genommen hatte – eine berauschend wirkende Arzneimittelsubstanz – muss eine Autofahrerin aus Rhinow um ihren Führerschein bangen. Die Polizei erwischte sie bei einer Kontrolle.Mai: Der Neubau der Brücke zwischen Rhinow und Rübehorst ist abgeschlossen. In das Vorhaben wurden über zwei Millionen Euro Fördermittel investiert +++ Ein Haus brennt am Abend des 9. Mai in Florianshof bei Rhinow. Die Feuerwehr löscht die Flammen, das Gebäude brennt dennoch vollständig ab +++ Mit dem Kunstprojekt „Faser – Stoff – Papier. Landart 2.0“ erinnern acht Künstler an einen vergessenen Teil industriekultureller Geschichte der Region und bereiten ein Symposium vor +++ Die Kleine Grundschule Hohennauen hat jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Juni: Entlang eines Krötenschutzzaunes bei Hohennauen retten Mitarbeiter der Naturwacht Westhavelland und Freiwillige zwischen März und Mitte Mai mehr als 1000 Kröten und Frösche +++ Anfang Juni kann auf dem Kolonistenhof Großderschau die erste Ausstellung des Jahres eröffnet werden +++ Rhinow investiert 300 000 Euro und lässt die Freifläche vor der Turnhalle umgestalten, um die Voraussetzungen für den Schulsport weiter zu verbessern +++ Heike und Bernd Helmers eröffnen in Rübehorst ein Sternencamp.

Michael Hombach mit Frau und fünf Kindern sorgen für einen Wachstumsschub. Mehr darüber in unserer Fotogalerie. Quelle: Christin Schmidt

Juli: 1991 vereinbarten Strodehne und Elsdorf-Westermühlen in Schleswig-Holstein eine Partnerschaft. Das Havelfest im Juli sollte das Ereignis würdigen. Wegen Corona muss das Fest erneut ausfallen +++ Wo einst Bier gezapft und Stöllner Fliegergeschichten die Runde machten, wird in Zukunft eher meditiert. Die Traditionsgaststätte und Pension „Zum 1. Flieger“ hat den Besitzer gewechselt. Neuer Eigentümer ist Shaolin-Tempel Deutschland +++ Der alte Jugendclub in Spaatz ist umgebaut und wird als Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht. Mehr als 200 000 Euro flossen in den Umbau.

August: Open-Air-Theater in Strodehne – 19 Mädchen und Jungen zeigen auf der Freilichtbühne in Strodehne, was sie in den Sommerferien auf die Beine gestellt haben +++ 73 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten beim 14. Lilienthal-Lauf des FSV Stölln/Rhinow. Niklas Schöning erreicht nach zehn Kilometern als Erster das Ziel +++ Mit Tradition und Show feiert Stölln das Otto-Lilienthal-Fest. Der Todestag des Flugpioniers jährt sich am 9. August zum 125. Mal +++ Die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Rhinow beginnen +++ Am 28. August findet die 1000. Hochzeit im Flugzeug „Lady Agnes“ in Stölln statt.

September: 60 Hobbyastronomen aus ganz Deutschland kommen am ersten September-Wochenende beim 10. Westhavelländer Astrotreff auf dem Sportplatz in Gülpe zusammen +++ Wegen der Bauarbeiten auf der B 102 in Rhinow fühlen sich Anwohner im Stich gelassen. Drei Wochen lang ist die Jahnstraße gesperrt +++ Die Freiwillige Feuerwehr Rhinow ist eine der ältesten und traditionsreichsten im Landkreis Havelland. Das betont Landrat Roger Lewandowski auf dem Festakt zum 125-jährigen Bestehen. Gefeiert wird wegen Corona indes mit einem Jahr Verspätung.

MAZ on Tour übers Ländchen. Mehr darüber in unserer Fotogalerie. Quelle: privat

Oktober: Vogelkunde-Tag am Gülper See – auf Einladung des Nabu-Regionalverbandes Westhavelland treffen sich zwölf Männer und Frauen zur Vogelbeobachtung am Gülper See +++ In einer gemeinsamen Aktion des ganzen Dorfes knüpfen die Strodehner ein 1000 Meter langes Seil. Es symbolisiert die Gemeinschaft im Dorf. Angeregt haben die Aktion drei Künstlerinnen +++ Der Förderkreis der Stadtkirche Rhinow feiert am 17. Oktober mit einem ökumenischen Festgottesdienst sein 20-jähriges Bestehen. In zwei Jahrzehnten haben die Mitglieder erfolgreich die Sanierung des Gotteshauses vorangetrieben +++ In Gülpe sind Helfer mit Kettensägen und schwerem Gerät ausgerückt, um die alten Weidenbäume zu retten. Sie drohen abzusterben, wenn sie nicht beschnitten werden.

November: Die Naturparkverwaltung wertet den Beobachtungsplatz für den Sternenpark im Westhavelland bei Rübehorst mit einer Info-Stele auf +++ In Rhinow beginnen die Arbeiten zur Erschließung des zukünftigen Wohngebietes Turmstraße/Schönholzer Weg.

Dezember: Jeden Abend bis Weihnachten erleuchtet abends ein Fenster in Strodehne für den Lebendigen Adventskalender +++ Elternvertreter im Kita-Ausschuss Hohennauen sammeln Unterschriften gegen einheitliche Kita-Schließzeit im Sommer +++ Landwirte bringen mit geschmückten und beleuchteten Traktoren Weihnachtsgrüße in zehn Orte des Ländchens Rhinow.

