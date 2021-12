Rückblick 2021: Das war das Jahr in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Hier ein monatlicher Überblick in chronologischer Reihenfolge auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres in Hennigsdorf. Unsere Fotogalerie zeigt einiges nochmal im Bild.

Januar: Christoph Schneider ersetzt Thomas Bethke als Stadtwerke-Chef. +++ Nach dem überraschenden Tod des beliebten Hennigsdorfer Lehrers Arnim Sotzko herrscht Fassungslosigkeit am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium. +++ Auf den Hennigsdorfer Friedhöfen sollen künftig biologisch abbaubare Urnen aus Maisstärke zum Einsatz kommen, die besser verrotten können.+++Die Fusion von Alstom und Bombardier Transportation ist perfekt. Im Hennigsdorfer Werk hofft man nun darauf, dass es auch ab 2023 weiter Aufträge für das Werk gibt. Doch es soll anders kommen.

Februar: Die neueste Statistik zur den Einwohnerzahlen besagt, dass mit Stand vom 31. Dezember 2020 27 015 Menschen in Hennigsdorf gemeldet sind. Zwar sind 2020 mehr Menschen gestorben als geboren, doch Zuzügler gleichen dieses Zahlendefizit aus. So viele Einwohner gab es zuletzt Mitte der 1980er-Jahre. +++ Die Stadt Hennigsdorf führt eine generelle Leinenpflicht ein, die es bislang so in der Stadt noch nicht gab. Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmt dafür.

März: Die IG Metall ruft zum Streik vor dem Tor des Hennigsdorfer Alstom-Werkes auf. Sie fordern eine Zukunft für den Hennigsorfer Standort und bessere Arbeitsbedingungen. +++ Hennigsdorfs Stadtverordnete stimmen für die Erstellung eines Quartiersentwicklungskonzept für Hennigsdorf-Nord, der das Leben in allen Bereichen verbessern soll. +++ Pater Matthäus, der neue Pfarradministrator der katholischen Kirche in Hennigsdorf, will die Menschen wieder für den Glauben gewinnen. Er ist auch für Velten und Kremmen zuständig. +++ Ende März beginnt die Sanierung der Stadtsporthalle, Baujahr 1975.

April: Rund 40 Hennigsdorfer engagieren sich gegen die Pflicht, ihre Hunde an der Leine führen zu müssen. Auch die bekannte Schauspielerin Marion Gilzer-Kuhlmann ist unter ihnen.

Mai: Die marode Fußgängerbrücke in den Havelauen, Baujahr 2002, muss abgerissen werden, weil die Holzstützen morsch geworden waren. Grünes Licht gibt es in der Stadtverordnetenversammlung für eine Budgeterhöhung von ursprünglich 350 000 Euro auf 420 000 Euro. +++ Mehr Unternehmen und Startups der Biotech und Lifescience-Branche sollen sich im Blauen Wunder in Hennigsdorf ansiedeln. Dafür läuft der Ausbau von Haus 18. Anfang 2022 soll alles fertig sein. +++ Der Verein DiagnostikNet-BB mit Sitz in Hennigsdorf ist an der Entwicklung einer Anwendung beteiligt, mit der sich Menschen unter professioneller Aufsicht von zuhause auf Corona testen können.

Juni: Lehrerin Barbara Schulz von der Hennigsdorfer Musikschule geht nach 30 Jahren in den Vorruhestand. Sie brachte in all den Jahren rund 4500 Kindern in den Kitas der Region die Musik näher. +++ Ilona Möser, seit 1995 in der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, geht in die Ruhephase ihres Vorruhestandes.

August: Die Sanierung der maroden Hennigsdorfer Hauptverkehrsader, der Fontanestraße, beginnt Anfang August mit dem Knoten Feldstraße. Die Fahrbahn der Fontanestraße soll acht Meter breit werden, beidseitige Schutzstreifen von je 1,50 Meter solle es laut Verwaltung geben. +++ Es wird bekannt, dass die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) einen Großauftrag über 41 Züge für Alstom gekündigt hat. Vom Unternehmen heißt es, es gebe keine Schließungspläne. +++ Im Stadtparlament gibt es eine neue Fraktion: „Die Unabhängigen – Bürger für Hennigsdorf“ haben sich konstituiert. Sie gehen aus den Fraktionen „BürgerBündnis-Die Unabhängigen“ sowie der „Bürger für Hennigsdorf“ hervor.

September: Die Geschäftsführung des Hennigsdorfer Stahl- und Walzwerks bestätigt Pläne für den Neubau eines Werkes auf dem Gelände. Rund 150 Millionen Euro könnten investiert werden. +++ Im Oktober 2001 wurde der Gewerbehof-Nord eröffnet, das 20. Jubiläum wird im September mit einem Hoffest gefeiert. Heute gibt es dort mehr als 30 kleine und mittelständische Firmen mit rund 300 Mitarbeitern. +++ Rund 100 Bürger kommen zu einer Demo zusammen, sie kämpfen um die Zukunft ihrer Gärten und Garagen. Rund 100 Häuser sollen dort entstehen. Doch die Stadtverordneten stimmen mehrheitlich für das Projekt. +++ Ex-WGH-Chef Hartmut Schenk feiert im Stadtklubhaus mit Weggefährten den Eintritt in den Ruhestand.Oktober: Das ehemalige Autohaus in der Veltener Straße 12 wird zu einem Biotech-Zentrum ausgebaut. Es bietet rund 6500 Quadratmeter Fläche für die Branche. +++ Ein Grundstück für den Biotech-Campus in der Stadt ist gefunden, und zwar auf einem Grundstück neben Alstom. Die bisher avisierten Kosten von rund 50 Millionen Euro sollen deutlich sinken, dafür muss der Bau neu geplant werden. +++ Immer wieder brennt es in Kellern im Hennigsdorfer Stadtteil Nord. Während die Bewohner mittlerweile völlig verängstigt sind, ermitteln Spezialkräfte der Polizei auf Hochtouren.

November: Die Stadtverwaltung treibt das Quartierskonzept für den Stadtteil Hennigsdorf-Nord voran. Neben Vertretern aus Politik und den Wohnungsgesellschaften sollen auch die Bürger befragt werden. +++ Vor allem wegen steigender Energiepreise auf dem Weltmarkt kostet die Fernwärme auch in Hennigsdorf ab 2022 mehr. Dennoch wird die Stadt nun für ihre Grüne Strategie bei der Energieerzeugung ausgezeichnet und gehört zu den Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2021“. +++ Maik Ragheb ist neuer Fachdienstleiter für Kultur. Der 39-Jährige will auch neue Dinge ausprobieren. +++Das Hennigsdorfer Unternehmen Pentracor GmbH ist einer der Zukunftspreisträger des Landes. Pentracor hat ein Blutwäsche-Verfahren zur Behandlung von Herzinfarkt und Corona entwickelt. Die Sterberate geht durch das Verfahren stark zurück. +++ Nach der Insolvenz übernimmt Gregor Förster, Facharzt für Nuklearmedizin, das MVZ Schiffer am Havelplatz mit Nuklear- und Allgemeinmedizin. +++Das Unternehmen European Network Services GmbH (ENS) baut eine rund 1600 Quadratmeter große Halle auf alten Stahlwerksflächen in Hennigsdorf. In den kommenden Jahren soll der Standort ausgebaut werden.

Dezember: Es wird bekannt, dass Alstom Teile der Produktion im Hennigsdorfer Werk an das spanische Bahnunternehmen CAF verkauft hat. Betroffen davon sei die Produktion von Zügen des Typs Talent 3, heißt es. +++ Die Stadtverordneten beschließen den Gefahrenabwehrbedarfsplan. Unter anderem braucht es mehr Hauptamtliche und eine neue Feuerwache. +++ Die Stadtverordneten beschließen den Haushalt für das Jahr 2022. Rund 24 Millionen Euro sollen investiert werden. +++ Der Alstom-Konzern will in den kommenden drei Jahren in Hennigsdorf 350 bis 450 Stellen streichen. Deutschlandweit fallen an allen Standorten in der genannten Zeit insgesamt 1300 Arbeitsplätze weg. Allein in Hennigsdorf arbeiten 1900 Beschäftigte für Alstom. +++ Edith Wiesner, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste im Hennigsdorfer Rathaus, geht nach 31 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

