Rückblick 2021: Das war das Jahr in Liebenwalde

Januar: Große Trauer und Bestürzung herrschte Anfang Januar in der Ackerbürgerstadt um den bekannten und beliebten Fußballtrainer Jens Schewe, der im Alter von nur 51 Jahren verstarb.

Februar: Große Diskussionen entbrannten im Februar um den in Liebenwalde gestrandeten Circus „Kunterbunt“, der seit März 2020 dort sein Notquartier aufschlug. Die Tierschutzorganisation Peta forderte sogar die Abgabe aller Tiere. +++ Nach monatelanger Schließung durfte der Haustierpark Liebenthal Mitte Februar wieder öffnen.

März: Der Wasserstand des Mühlensees nimmt Jahr für Jahr ab – dies jedenfalls beobachten einige interessierte Bürgerinnen und Bürger der Ackerbürgerstadt und machen sich sorgen um den Erhalt des Sees.

April: Ab Mitte April bekamen auch die Bürgerinnen und Bürger Liebenwaldes die Möglichkeit, sich im Ort testen zu lassen. In der ehemaligen Poliklinik wurde ein Testzentrum eingerichtet.

Mai: Die altehrwürdige Freilichtbühne , die direkt am Sportplatzgelände liegt, wird saniert. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung. +++ Wochenlang verzögerten sich die Wartungsarbeiten an der Klappbrücke in der Berliner Straße. Am 7. Mai hob sich die Brücke endlich wieder.

Juni: Energiewende leicht gemacht – das klappt manchmal nicht so einfach wie gewünscht. Nach über sechs Monaten Wartezeit konnte das Klärwerk in Liebenwalde endlich die neue Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen.

Juli: Im Ortsteil Neuholland soll ein Solarfeld entstehen, die Stadtverordneten gaben dem Bauvorhaben grünes Licht. Zudem positionierte sich die Stadtverordnetenversammlung für den Bau einer Skateranlage in der Stadt Liebenwalde.

August: Der Heimat- und Geschichtsverein lud zu einem ganz besonderen Kinobesuch ein – unter freien Himmel am Stadthafen. +++Rundes Jubiläum im Ortsteil Freienhagen. Das Restaurant Wenzel feiert 30-jähriges Bestehen.

September: In Oranienburg, Velten oder Hennigsdorf gibt es ihn bereits seit langer Zeit – den Bürgerhaushalt. Die Liebenwalder Stadtverordneten entschieden sich allerdings gegen einen solchen Antrag.

Am 19. August 1991 eröffnete Ingrid Bauer (l.) ihren eigenen Blumenladen in Liebenwalde. 30 Jahre später verkauft Familie Bauer immer noch frische Blumen. Quelle: Enrico Kugler

Oktober: Seit zwölf Jahren ist der Kürbis beim Familie Mittelstädt aus dem Ortsteil Liebenthal Trumpf. Besonders beliebt ist das jährliche Kürbisfest im Oktober, auch 2021 besuchten hunderte Menschen den Hof der Mittelstädts zum Kürbisschnitzen. +++ Trauer in Liebenwalde: Vier Jahre betreute Pfarrer Matthäus Monz den Pfarrsprengel in Liebenwalde. Im Oktober verstarb der Geistliche bei einem Verkehrsunfall.

November: Viele hatten sich auf eine besinnliche Adventszeit gefreut – doch coronabedingt musste die Stadt Liebenwalde schweren Herzens erneut den geplanten Weihnachtsmarkt absagen.Dezember: Anhand starker Nachfrage eröffnete die Stadt Liebenwalde Anfang Dezember wieder ein Testzentrum in der Ackerbürgerstadt.

