Rückblick 2021: Das war das Jahr in Velten

Hier ein monatlicher Überblick auf die wichtigsten Ereignisse und Beschlüsse des Jahres in der Ofenstadt. Unsere Fotogalerie zeigt vieles nochmal im Bild.

Januar: Die Corona-Pandemie macht auch vor Velten nicht halt. Im Veltener Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth sind 17 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für zwei Wohngruppen gibt es ein Besuchsverbot +++ Der Lidl-Markt in der Poststraße wird umgebaut und Ende Januar wiedereröffnet. +++ Es wird bekannt, dass Michael Martin, bisheriger Stellvertreter, wird ab Februar neuer Schulleiter des Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums wird. Er löst die langjährige Schulleiterin Claudia Heimen ab, die in den Ruhestand geht. +++ Velten wächst weiter. Laut den aktuellen Zahlen aus dem Rathaus gab es Ende des vergangenen Jahres exakt 12726 Veltener. Ende des Jahres 2019 waren es noch 12602 – das macht ein Plus von 124 Neubürgern. Auch bei der Zahl der Geburten legte die Ofenstadt zu, es kamen im vergangenen Jahr 105 Babys zur Welt, zwölf mehr als noch im Jahr davor.

Februar: Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr muss coronabedingt ausfallen. Was die Zahl der Kameraden angeht, so habe man im vergangenen Jahr einen großen Sprung gemacht: Statt 52 Aktiven Ende 2019 sind es aktuell 60. Die Tageseinsatzbereitschaft bleibe aber weiterhin ein Thema, sagt Stadtbrandmeister Heiko Nägel im MAZ-Gespräch. +++ Die Stadtverordneten stimmen für das Einheimischenmodell, bei dem Bürger vergünstigt Bauland bekommen sollen. Dafür wird das Gelände an der Kremmener Straße beräumt. März: Das etablierte Hafenfest wird wegen der Auslastung des Hafens nicht mehr stattfinden – eine Arbeitsgemeinschaft diskutiert nun über ein alternatives Fest für die Zukunft.

April: Ein wahrer Schandfleck verschwindet aus der Veltener Ofenstadt: Die Pappcontainer in der Hafenstraße, die regelmäßig überfüllt waren, werden abgebaut. +++ Bislang ist die neue Brücke am Veltener Bernsteinsee nur einspurig befahrbar, eigentlich sollte alles bis Mitte April fertig sein. Die Coronapandemie verzögert die Arbeiten allerdings. +++ Großeinsatz an der Wasserskianlage: Container und Bungalow brennen ab. Der Schaden geht in die Zehntausende. +++ Die Gewinnervorschläge des Bürgerhaushaltes 2020 stehen nun fest. Die meisten Stimmen bekommt ein Outdoor-Trainingspark (142 Stimmen): Kosten: etwa 15 000 Euro.Mai: Mit knapper Mehrheit entscheiden die Stadtverordneten, dass künftig die Regenbogenflagge im Zuge des „Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie“ vor städtischen Gebäuden wie dem Rathaus wehen wird. Ausgegangen war diese Entscheidung von einem Antrag der AfD-Fraktion. Titel: „Die Stadt Velten zeigt wieder Flagge“. Damit war aber die Stadtflagge gemeint.

Juni: Ein Vor-Ort-Termin mit einem Experten und den Mitgliedern des Hauptausschusses am Bernsteinsee im Juni bringt neue Erkenntnisse für Politik und Verwaltung: Ist der See geöffnet, muss er auch stets bewacht sein. +++ Grünes Licht für den Vollsortimenter: Die Stadtverordneten stimmen für den Vorentwurf des B-Plans Nr. 53 „Entwicklungsbereich östlich des Marktplatzes zur Reaktivierung des Stadtzentrums“ zu befinden – mit dem Ziel, am Ende endlich Baurecht für Einzelhandel auf den Flächen zu schaffen.

Juni: Im Februar 2020 beschlossen die Stadtverordneten ein Moratorium für den Wohnungsbau: B-Pläne für die Schaffung von mehr als 50 Wohneinheiten sollten vorerst gestoppt werden. Die CDU-Fraktion hat nun – nach zahlreichen Gesprächsrunden – bei der SVV am Donnerstagabend einen Antrag eingebracht, dieses Moratorium zurückzunehmen. Der Antrag bekam eine Mehrheit.

Juli: Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverwaltung überreichen im Jugendklub „Oase“ Spenden für die Stadtrallye. Bei dem Projekt sollen Jugendliche Vereine der Ofenstadt besser kennenlernen. Mit dem Auftakt mit 20 Teilnehmern sind alle zufrieden. Bei der Zweitauflage nehmen nochmal 15 teil. „Als Start ist das super, um Erfahrungen zu sammeln“, so Oase-Leiterin Yvonne Scherdin. +++ Das Kulturministerium unterstützt zehn herausragende brandenburgische Museen mit 250 000 Euro – darunter das Ofen- und Keramikmuseum in Velten, das saniert wird. +++ Der Veltener Ex-Stadtverordnete Michael Unrath (Linke) ist verstorben, wie seine Partei mitteilt. Der ehemalige Berufsschullehrer war seit 1990 in der Veltener Kommunalpolitik aktiv.

Melonen, Tomaten und Paprika zieht der Veltener Attila Puszti in diesem Jahr in den Tonbergen. Dort hat er nur etwa 20 000 Quadratmeter Platz für den Anbau seiner Früchte, die er – wie in den Vorjahren – an der Veltener HEM-Tankstelle verkauft Quelle: Robert Roeske

August: Zwei Impfaktionen, die im August in Velten stattfinden, waren aus Sicht der Stadtverwaltung ein voller Erfolg. Während es nach der ersten Aktion Kaffee und Kuchen gibt, lassen sich die Geimpften beim zweiten Mal einen Cocktail schmecken. 410 Bürger ließen sich impfen.

September: Die städtische REG-Gesellschaft soll sich künftig um die Ausrichtung eines Festes in der Innenstadt kümmern – als Ersatz für das Hafenfest. Die Stadtverordneten entscheiden auch mehrheitlich, dass das Budget dafür auf 30 000 Euro steigt. +++ Der Veltener Sozialdemokrat Frank Steinbock, der neuer Vorsitzender der SPD in der Ofenstadt ist, will den Ortsverein in sozialen Netzwerken präsenter machen. +++ Für rund 890 000 Euro ist der Skaterplatz in Velten-Süd komplett saniert und hat neue Elemente bekommen. Nun übernehmen die Jugendlichen ihren „Skater“ wieder. +++ Es wird bekannt, dass der langjährige Leiter des Freien Chores Velten, Wilfried Jachnow, nach langer Krankheit verstorben ist.

Oktober: Bürgermeisterin Ines Hübner stellt den Haushalt vor. Neun Millionen Euro sollen investiert werden, zwei Drittel davon als Fördermittel eingerechnet. Unabhängig davon sollen bereits begonnene Projekte wie die Löwenzahn-Erweiterung sowie die Modernisierung des Hortes Zwergenhaus fortgesetzt werden. Größter Einzelposten in dem rund 27 Millionen Euro schweren Haushalt sind die Personalkosten inklusive Kitapersonal. 40 Prozent der Einnahmen werden für die Beschäftigten der Stadt aufgewendet, rund elf Millionen Euro.

November: Ein Depot mit rund 1000 Tellern, Tassen, Vasen & Co. wird zu Hedwig Bollhagens 114.Geburtstag im Museum vorgestellt. Auch Nichte Silke Resch und ihr Mann Klaus aus Hannover sind gekommen. Einen Tag zuvor wird im Ofenmuseum ein Fünf-Punkte-Plan für die bessere Zukunft von Kommunen vorgestellt. +++ Die Firma Wall verkündet, bis Ende 2022 die Produktion im Veltener Businesspark aufzugeben. Das Unternehmen hat hier seit 1994 Stadtmöbel und Außenwerbeträger entwickelt und produziert. +++ Auch Velten muss seinen Weihnachtsmarkt aufgrund der stark steigenden Corona-Inzidenzen absagen. +++ Im November dringen Unbekannte in die Baustelle des Erweiterungsbaus der Löwenzahn-Grundschule, drehen Rohre auf und sorgen für eine Überschwemmung von rund 50 Kubikmetern Wasser. Doch schwerwiegende Folgen gibt es nicht.

Dezember: Bürgermeisterin Ines Hübner stattet der Firma Hoyzer Tiefbau, die seit 1994 in Velten sitzt, einen Besuch ab. Gerade hat das Unternehmen ein neues Bürogebäude gebaut, die Geschäfte brummen vor allem in Berlin.

