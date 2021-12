Rückblick 2021: Das war das Jahr in Zehdenick

Zehdenick

Hier ein monatlicher Überblick auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres in der Stadt Zehdenick. Unsere Fotogalerie zeigt einiges davon nochmal im Bild.

März:Auf dem Kreisverkehr in Zabelsdorf wird eine Lok aus dem Ziegeleipark Mildenberg platziert. Sie soll an die Tonförderung und Ziegelherstellung in der Region erinnern und zugleich den Weg zum Ziegeleipark weisen. Mai: Brand eines Wochenendhauses am Pfingstsonnabend in der Siedlung II. Beim Heizen hatte ein Sofa Feuer gefangen. Juni: 1500 Strohballen brennen auf dem Grüpa-Hof in Klein-Mutz. Die Feuerwehr ist mit 74 Kräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. +++ Bei einem Unfall in der Siedlung II stoßen ein Pkw und ein Transporter mit Pferdeanhänger zusammen. Drei Personen und zwei Pferde werden verletzt. Juli: Der langjährige Geschäftsführer der Lebenshilfe in Zehdenick, Bernd Reinicke, wird nach mehr als 35 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. +++ Der Grundstein für die neue Exin-Förderschule wird gelegt. +++ Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützen das Errichten einer musealen Dauerausstellung im Nordflügel des Klosters Zehdenick.

Emma ist das nicht, und die beiden Herren sind auch nicht Lucas und Jim. Mehr dazu in unserer Fotogalerie. Quelle: Uwe Halling

August: Der 2. Zehdenicker Altstadtsommer bietet Jung und Alt zahlreiche Attraktionen und Köstlichkeiten. Das Stadtgeländespiel findet erneut großen Anklang. +++ Zweitakt-Wahnsinn in Bergsdorf: Mehr als 300 Motorräder und Mopeds beim 3. Simson- und MZ-Treffen im Mühlengrund. +++ Zehdenicks Stadtverordnete sprechen Bürgermeister Bert Kronenberg ihr Misstrauen aus und stellen den Antrag auf einen Bürgerentscheid zur Abwahl des Stadtoberhauptes. September: Auf dem Gelände der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde (MTS) findet der 35. Mildenberger Bauernmarkt statt. +++ Der Ziegeleipark Mildenberg begrüßt die 1-millionste Besucherin. Es ist Anna Hahn aus Berlin, die mit ihrem Mann Christian und den Kindern Richard und Karla angereist ist. +++ 52 ausbildende Betriebe und Behörden werben bei der 18. Lehrstellenbörse im Georg- Mendheim- Oberstufenzentrum um Fachkräfte von morgen. +++ 20 von 22 Stadtverordneten stimmen in einer Sondersitzung für den Antrag, einen Bürgerentscheid zur Abwahl des Zehdenicker Bürgermeisters durchzuführen. +++ Bürgermeister Bert Kronenberg kommt dem Bürgerentscheid zuvor und erklärt den Verzicht auf sein Amt.

Oktober: Die Bäckerei Jahn öffnet nach Umbau- und Modernisierungsarbeiten ihr neues Geschäft mit Café-Bereich in der Marktstraße 13. +++ Auf dem Gelände der A – Z Oberflächenveredelung in der Schleusenstraße steht eine Werkstatt mit Farben in Flammen. 40 Feuerwehrleute sind mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. +++ Die Zehdenicker Kunstfreunde feiern den 20. Geburtstag ihres Vereins. November: Hoffnung für die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“. Die Aufsuchungserlaubnis für die Firma Jasper Resources erlischt zum 9. November. Das teilt das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe mit. +++ 13 Unternehmen der Region stellen bei der Ausbildungsoffensive der Exin-Oberschule 22 verschiedene Ausbildungsberufe vor. Dezember: Zahlreiche Händler der Innenstadt öffnen beim 2. Adventsshopping ihre Geschäfte in der Innenstadt.

