Rutschpartie im Waldbad Zehdenick fällt ins Wasser

Eigentlich wollte Bert Kronenberg am Mittwoch die Wasserrutsche im Waldbad Zehdenick freigeben und damit gewissermaßen die diesjährige Badesaison in der traditionsreichen städtischen Einrichtung eröffnen. Doch weil es genügend Nass von oben gab, ging an diesem Tag niemand baden. Auch nicht der Bürgermeister.

Rettungsschwimmer Olaf Möser (l.) im Gespräch mit Zehdenicks Bürgermeisterg Bert Kronenberg. Quelle: Uwe Halling

Dennoch gab es keinen Anlass für lange Gesichter. Im Gegenteil! Nachdem lange Zeit nicht feststand, ob das Waldbad in diesem Jahr mangels Rettungsschwimmer überhaupt seine Tore öffnen kann, herrscht nun so etwas wie Aufbruchstimmung. Verantwortlich dafür zeichnet in erster Linie Olaf Möser. Der 58-Jährige hatte im Juni den Hilferuf der Stadt vernommen und anschließend das Gespräch mit der Verwaltung gesucht. Das Ergebnis: Der Mathe-Lehrer aus Werneuchen ( Landkreis Barnim) hat bis zum Ende der Sommerferien als Rettungsschwimmer wachsame Augen auf das Waldbad und seine Gäste. Hilfe erhält er dabei von Jörg Seifert, aus dem er einen Rettungsschwimmer gemacht hat. Denn Olaf Möser ist Trainer und Ausbilder und verfügt über eine Menge Einsatzerfahrung, die er sich bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft angeeignet hat. Außerdem kann er auf jahrelange Dienste als Rettungsschwimmer unter anderem am Wukensee in Bisenthal, in Wandlitz und in Eberswalde verweisen.

Olaf Möser (l.) und Jörg Seifert sichern als Rettungsschwimmer den Badebetrieb während der Sommerferien im Waldbad ab. Quelle: Uwe Halling

Wie es nach dem Ende der Sommerferien im Waldbad weitergeht, darüber wird in den nächsten Tagen und Wochen noch gesprochen, ließen sowohl Olaf Möser als auch Bürgermeister Bert Kronenberg wissen. Der Rettungsschwimmer unterbreitete am Mittwoch schon mal vorausschauend das Angebot, bis zum Saisonende zumindest an den Wochenenden weiter im Waldbad Dienst zu tun. Ein Angebot, über das die Stadtväter nicht böse sein dürften. Und auch viele Zehdenicker Bürger nicht. Es hat sich nämlich schnell herumgesprochen, dass mit Ankunft von Olaf Möser ein frischer Wind Einzug gehalten hat. Denn der 58-Jährige, der gerne zugibt, sich in das Waldbad verliebt zu haben, hat viele Ideen, wie sich die Anlage noch attraktiver gestalten lässt. Mit der Umsetzung einiger Dinge hat er bereits begonnen. So bietet er an, die Schwimmabzeichen Seepferdchen und das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) ablegen zu können. Als er am Mittwoch auf die Anlage kam, hatte Olaf Möser unter anderem Bälle dabei. „Die Kinder haben am Dienstag danach gefragt“, berichtet er. Da war das Wetter so toll, dass sich rund 150 kleine und große Badegäste im Waldbad getummelt haben.

Am Dienstag dieser Woche hatte das Wetter noch zu einer Abkühlung im Waldbad Zehdenick eingeladen. Quelle: Uwe Halling

Der Rettungsschwimmer möchte, dass das Waldbad zu einem Treffpunkt für Jung und Alt wird. Außerdem sollen mit der Anlage Urlauber und Tagestouristen angelockt werden. „ Zehdenick liegt am internationalen Radfernweg Berlin-Kopenhagen“, sagt er. Da müssten seiner Meinung nach bis zu 60 Anfragen täglich nach einer Übernachtungsmöglichkeit in der Havelstadt drin sein. Bei so viel Enthusiasmus für die Stadt kann Uta Kupsch, verantwortlich für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, nur laut mit der Zunge schnalzen. „Der Mann ist mit seinem Enthusiasmus ein echter Gewinn für uns und ein toller Botschafter für unsere Stadt“, sagt sie.

Die Rettungsschwimmer Jörg Seifert und Olaf Möser sowie Wirtschaftsförderin Uta Kupsch und Bürgermeister Bert Kronenberg mit dem neuen Rettungsbrett auf der Steganlage des Waldbades in Zehdenick. Quelle: Bert Wittke

Das findet auch Bert Kronenberg. Wie der Bürgermeister am Mittwoch sagte, habe er E-Mails erhalten, in denen Zehdenicker das Engagement des neuen Rettungsschwimmers ausdrücklich loben. Derartige Beifallsbekundungen seien bislang in Zehdenick eher die Ausnahme gewesen. Deshalb stimmt es hoffnungsvoll, dass sich Olaf Möser vorstellen könnte, bis 2023 für die Sicherheit der Wassernixen im Waldbad zu sorgen. Bis zu diesem Termin reicht zunächst seine aktuelle Lizenz und bis dahin will er noch möglichst viele neue Rettungsschwimmer ausgebildet haben. Warum nicht auch Interessenten aus Zehdenick. Vorgestellt wurde am Mittwoch ein Rettungsbrett, dass Olaf Möser mit ins Waldbad gebracht hat. Mit diesem können zwei Rettungsschwimmer gleichzeitig schnell zu einem hilfebedürftigen Badegast gelangen und ihn zurück ans Ufer befördern.

Die Wasserrutsche wird zunächst wieder abgebaut, weil sie momentan nur mit einem Anker gesichert ist. Notwendig wären nach Aussage von Rettungsschwimmer Olaf Möser drei. Quelle: Uwe Halling

Ans Ufer befördert wird jetzt zunächst mal die Wasserrutsche. Aber nicht, weil es womöglich bis zum Ferienende regnen wird. Wie Olaf Möser sagte, müsse dieses Gerät mit drei Ankern gesichert werden. Im Waldbad sei aber momentan nur einer vorhanden, was unnötige Risiken in sich birgt. Dafür hat Olaf Möser eine Tischtennisplatte ausgegraben und ein kleines Ruderboot besorgt, mit dem sich die Kinder ausprobieren können. Weitere Ideen und Vorschläge will der Rettungsschwimmer in einem Konzept bündeln und dieses den Stadtvätern möglichst schnell zukommen lassen. Die werden dann darüber beraten müssen, was im Interesse der badelustigen Zehdenicker umsetzbar ist. Sicher scheint aber schon jetzt, dass die momentan im Haushalt der Stadt für das Waldbad eingeplanten 20 000 Euro nicht reichen dürften, um dem etwas verblassten Schmuckstück Waldbad zu neuem Glanz zu verhelfen. Aber ein erstes Funkeln ist nicht zu übersehen. Auch wenn die Wetteraussichten am Mittwoch eher trübe waren.

Von Bert Wittke