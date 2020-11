Oberhavel

Auch der Landkreis Oberhavel könne von dem neuen kommunalen Investitionsprogramm (KIP) für die Feuerwehrinfrastruktur profitieren. „Ein von der SPD-Fraktion initiiertes, erfolgreiches Programm zur Unterstützung von Feuerwehren wird neu aufgelegt“, teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann mit. „Die SPD hat sich gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern darauf verständigt, dass die Regionen und Gemeinden für Neu- und Umbaumaßnahmen von Feuerwehrgerätehäusern Zuwendungen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds erhalten sollen. Nun wurde die Richtlinie zu deren Bewilligung erarbeitet. Das Investitionsprogramm umfasst insgesamt 40 Millionen Euro.“ Damit würden die Brandenburger Feuerwehren weiter zukunftssicher gemacht, erklärte Lüttmann gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Noack. „Auch für unsere Region ist damit eine finanzielle Unterstützung im Bereich der Feuerwehrinfrastruktur möglich – egal ob es sich dabei um kleine oder große Wehren handelt“, so Lüttmann weiter.

„Für die Feuerwehr wurde in den letzten Jahren viel getan, um die Bedingungen für die Einsatzkräfte zu verbessern. Diese Unterstützung geht weiter. Die finanziellen Zuwendungen zum Um- oder Neubau von Feuerwehrgerätehäusern umfassen auch die Errichtung und den Umbau von Umkleideräumen oder Sanitäreinrichtungen“, heißt es weiter. „An der geplanten Einsetzung eines Sonderausschusses Feuerwehr rund um den geplanten Neubau einer Feuerwache im Stadtgebiet Oranienburg zeigt sich, wie groß der Diskussionsbedarf in Hinblick auf die nötige Entwicklung und Modernisierung von Feuerwehrinfrastruktur vor Ort ist. Es macht aber auch deutlich, welche große soziale Bedeutung Feuerwehren haben. Auch deshalb ist es richtig, dass das Land seine bisherige Förderung weiterführt“, so Björn Lüttmann.

Förderfähig seien zudem die verschiedenen Sondereinrichtungen, wie beispielsweise Schlauchtrockentürmen oder Atemschutzübungsanlagen. Um eine möglichst große Anzahl an Kommunen zu fördern, wurde ein Höchstförderbetrag von einer Million Euro festgelegt. „Als SPD haben wir auch kleine und finanzschwache Kommunen im Blick. Diese werden einen höheren Festbetrag bei den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen erhalten“, so Andreas Noack, der sich unter anderem bereits über die Um- und Ausbaupläne der Kremmener Wehr informiert hat. „Eine Verbesserung für die Kameraden vor Ort rückt mit Hilfe des Landes hier in greifbare Nähe“, so Noack zum baldigen Inkrafttreten der Richtlinie.

Die Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie wird Anfang Dezember 2020 im Amtsblatt für Brandenburg veröffentlicht. Die Veröffentlichung bilde den Startschuss für die Förderphase des Kommunalen Investitionsprogrammes für die Feuerwehrinfrastruktur, erklärten die Abgeordneten. Dann könnten sich die Gemeinden als Träger des Brandschutzes um diese Mittel bewerben.

