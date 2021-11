SPD-Bundestagsabgeordnete spenden für Oberhavel Hospizverein

Oberhavel

Über eine Spendein Höhe von 650 Euro kann sich der Oberhavel Hospizverein freuen: Übergeben haben den Scheck die SPD-Bundestagsabgeordnete Ariane Fäscher (2. v. l.) und der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (l.) an den Vereinsvorsitzenden Randolf Dehmel und die Koordinatorin der Hospizarbeit, Inses Knospe.

Gesammelt wurden die Spenden im Rahmen des von Ariane Fäscher mitorganisierten Bücherflohmarkts in Hohen Neuendorf, ihrer 24-Stunden-Wahlkampfaktion in Hennigsdorf sowie während einer Spendenaktion vor dem Oranienburger Bürgerbüro von Björn Lüttmann. Eingesetzt werden soll die Spende vor allem für das wöchentlich stattfindende Trauercafé „Lichtblick“.

Immer noch keine neuen Räume für den Verein gefunden

Fäscher und Lüttmann danken allen Spendern: „Es ist schön zu sehen, wie stark die Spendenbereitschaft in unserem Oberhavel ist. Vereine wie der ambulante Hospizverein sind auf finanzielle Hilfe angewiesen, um so für andere da sein zu können. Menschen auf dem letzten Lebensweg zu begleiten erfordert viel Empathie und kann gesellschaftlich nicht hoch genug ge-schätzt werden. Wir freuen uns, dass wir durch regelmäßige Spenden helfen können, dieses wichtige Ehrenamt zu stärken.“

Beim Oberhavel Hospiz Verein engagieren sich rund 90 Ehrenamtliche. Der Verein ermöglicht Sterbebegleitung durch ausgebildete Hospizbegleiterinnen und -begleiter, berät Angehörige und steht Trauernden durch Gesprächsangebote wie dem Trauercafé zur Seite.

Durchschnittlich 100 Personen werden jährlich zuhause oder in Pflegeeinrichtungen ambulant betreut. Eine Besonderheit ist die Kindertrauergruppe des Vereins, in der sich Kinder mit dem Thema Tod auseinandersetzen können. Nach wie vor keine Lösung ist für dringend benötigte neue Räume in Sicht. Der Oberhavel Hospiz Verein soll die jetzigen Räume verlassen, ein passender neuer Vereinssitz ist noch nicht gefunden.

Von MAZonline