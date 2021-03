SPD-Mitglieder stimmen für Ariane Fäscher als Bundestagsdirektkandidatin 2021

Oberhavel/Havelland

Ariane Fäscher aus Hohen Neuendorf ist am Montagabend im Wahlkreis 58 (Oberhavel – Havelland II) zur SPD-Direktkandidatin zur Bundestagswahl 2021 auserkoren worden. Während einer digitalen Wahlkreiskonferenz mit 106 Teilnehmern und erhielt die 52-Jährige Marketing-Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf in einer Vorabstimmung mehr als die Hälfte der 90 abgegebenen Stimmen – insgesamt 57. Sie setzte sich damit gegen ihre beiden Mitbewerber Finn Kuhne (24) aus Falkensee mit 31 Stimmen und Steffen Hirschmann (42) aus Birkenwerder (zwei Stimmen) durch.

Während Ariane Fäscher und Finn Kuhne ihre Bewerbung mit viel politischer Überzeugungskraft, sozialem Herzblut und zum Teil schneidigem Auftreten in jeweils zehnminütigen Redebeiträgen untermauerten, schien Polizist Steffen Hirschmann seinen „Wahlkampf“ bereits aufgegeben zu haben. Er nutzte seine Redezeit nicht annähernd aus und bemühte sich gar nicht erst, sein Engagement und seine Positionen darzustellen.

Eine erstaunliche Härte kam in dem anschließenden Streitgespräch auf, als die Oberhavel-Genossen den beruflichen Hintergrund des Falkenseers Finn Kuhne hinterfragten: Sei er nun ein gelernter Tischler aus Falkensee oder doch mehr ein Jura-Student aus Bayreuth? Und sie hinterfragten seine persönliche Perspektive und kritisierten, warum sein beruflicher Hintergrund parteiintern so herablassend gegenüber den im öffentlichen Dienst Tätigen Mitbewerbern ausgespielt wurde. Der SPD-Stadtverordnete Kuhne bekannte sich klar zu seinem Beruf und seinem Heimatort. Das Studium beschrieb er als Bildungs-Notnagel innerhalb der Pandemiesituation.

Die endgültige Wahl des SPD-Wahlkreiskandidaten erfolgt nun im Nachgang in Form einer Briefwahl, wobei das Ergebnis erst am 25. März in der Fortsetzung der Wahlkreiskonferenz verkündet werden soll. In dieser Veranstaltung sollen auch die Listenkandidaten nominiert werden. Auf dem Briefwahlzettel wird nur noch der Name Ariane Fäschers vermerkt sein, weil Finn Kuhne nach der digitalen Abstimmung seine Bewerbung gemäß einer vorherigen Absprache zurückzog.

Ariane Fäscher aus Hohen Neuendorf Quelle: Enrico Kugler

Ariane Fäscher bedankte sich für das gezeigte Vertrauen, dem sie sich als würdig erweisen wolle. Die zum Teil scharfen Diskussionen im Vorfeld des Wahlverfahrens hätten genützt, da sie halfen, Positionen und Argumentationen zu schärfen. Gleichzeitig hoffe sie, dass keine innerparteilichen Gräben aufgegangen seien, sagte Ariane Fäscher. Mit Blick auf ihren CDU-Mitbewerber und Mandatsinhaber Uwe Feiler zeigte sie sich entschlossen: „Uwe Feiler ist zu schlagen – und wir schaffen das!“

Der Bundestagswahlkreis Oberhavel – Havelland II (Wahlkreis 58) ist ein Wahlkreis in Brandenburg für die Wahlen zum Deutschen Bundestag. Er umfasst den Landkreis Oberhavel und vom Landkreis Havelland die Kommunen Brieselang, Dallgow-Döberitz, Falkensee, Ketzin, Schönwalde-Glien und Wustermark.

Von Helge Treichel