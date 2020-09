Saftiges Vergnügen in Hoppenrade

Hoppenrade

Gravensteiner, Gascoynes Scharlachroter, Geheimrat Breuhahn – die zahlreichen Apfelsorten, die auf Susann Wähnerts Hof in Hoppenrade wachsen, können so manche Geschichte erzählen. Wo komme ich her? Wer hat mich erschaffen? Ihre eigentümlichen Namen verraten Geheimnisse aus der Vergangenheit. Gerade die alten Sorten haben es der naturbewussten Unternehmerin ganz besonders angetan.

Auf dem Hof von Susann Wähnert in Hoppenrade können Interessenten eigenes Obst mosten lassen. Man kann sich aber Apfelsaft aus dem Hofladen mitnehmen. Quelle: Regio Nord GmbH/André Wirsig

Seit dem Jahr 2008 betreibt sie den Ökohof in dem Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land. Mit großem Erfolg. Noch in handwerklicher Feinarbeit wird bei Susann Wähnert gemostet. Ab einer Mindestabgabemenge von 50 Kilogramm erhalten Kunden, die ihre eigenen Früchte mit auf den Hof bringen, den Saft. Wer wöchentlich die Frische des Apfelhofes genießen möchte, kann sich zudem die „Grüne Wunschkiste“ nach Hausse liefern lassen.

Streuobstwiesen müssen erhalten werden

Neben Äpfeln wachsen auf den Streuobstwiesen auch Birnen, Pflaumen, Kirschen und Pfirsiche. „Streuobst ist Kulturgut. Wir müssen die Streuobstwiesen in ihrer Vielfalt erhalten – für den Geschmack und auch als Lebensraum der Tiere“, sagt Susann Wähnert. Die Früchte von den Wiesen werden verkauft und zu Saft, Marmeladen, Gelees, Bränden, Wein und Chutneys weiter verarbeitet. Rund ums Jahr gibt es im Hofladen selbstangebautes Gemüse, Eier von glücklichen Hühnern, Lamm, Ente, Gans und Huhn, im Herbst alte Obstgehölze.

Blick in den Hofladen in Hoppenrade. Das Angebot ist reichhaltig und kerngesund. Quelle: Martina Burghardt

Seit 2010 gehören auch wieder einige Bienenvölker zum Hof. Neben der Bestäubung der Obstbäume liefern sie die Basis für verschiedene Honigsorten, die auch gleich im Hofladen angeboten werden. Nicht nur die Bienen sorgen rund um den Laden für rege Betriebsamkeit. Auf dem Bauernhof der Wähnerts leben selbst aufgezogene Hühner, Gänse, Ente und Kaninchen. „Bei uns kann man erleben, wie ökologische Landwirtschaft funktioniert und sehen, wie wir Obst und Gemüse anbauen und unsere Tiere halten. Transparenz ist unser höchstes Gut“, sagt Susann Wähnert.

Apfelhof Wähnert, Susann Wähnert, Gartenweg 1, 16 775 Löwenberger Land, Ortsteil Hoppenrade, Telefon: 033084/50 71 95, www.apfelhof-waehnert.de

