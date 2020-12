Saniert: Einrichtungen des Landkreises Oberhavels präsentieren sich in neuem Glanz

Oranienburg

Nicht nur weil das Weihnachtsfest naht, erstrahlen verschiedene kreiseigene Gebäude im Oranienburger Stadtgebiet jetzt in einem neuen Glanz. In den vergangenen Wochen haben dafür Maler, Putzer und viele andere Handwerksleute fleißig gearbeitet. Zeitgleich fanden im Auftrag des Landkreises Oberhavel weitere Modernisierungsarbeiten in der Kreismusikschule und in der Volkshochschule statt.

Arbeiten nach sechs Monaten abgeschlossen

„Ich freue mich sehr, dass diese Arbeiten noch im laufenden Jahr nahezu abgeschlossen werden konnten“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „Die ausführenden Firmen, aber auch unsere an den vielen Projekten beteiligten Mitarbeitenden haben hier tolle Arbeit geleistet.“ Konkret erhielten die Häuser 1 und 2 der Kreisverwaltung, die sich in der Adolf-Dechert-Straße befinden, eine umfassende Fassadenreinigung und einen neuen Farbanstrich. Die Arbeiten begannen bereits im Juni und konnten für das Haus 2 bereits abgeschlossen werden. Der Anstrich für Haus 1 wird im Januar fertiggestellt werden. Dann werden die Gerüste, welche das Haus aktuell noch umhüllen, abgebaut und geben den Blick auf die moderne Farbgebung frei. Die Kosten für beide Häuser belaufen sich auf rund 338 000 Euro.

Anzeige

Die Kreisverwaltung in Oranienburg wurde saniert. Quelle: Landkreis Oberhavel

Auch die Volkshochschule hat eine Frischekur erhalten. „Hier haben wir die Fenster und die Fassade instandgesetzt und dabei insbesondere auch Arbeiten am Giebel und viele kleinteilige Reparaturen erledigt. Außerdem haben Fenster und Außenhülle eine neue Farbgebung erhalten“, erklärt der für die Planung und Durchführung zuständige Dezernent für Service, Finanzen und Ordnung, Matthias Rink: „Alle Arbeiten haben wir sehr eng mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.“ Die Kosten für die Außenarbeiten, die im Januar 2019begannen und jetzt fertiggestellt werden konnten, belaufen sich auf etwa 104 000 Euro. Bereits im Oktober waren Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes abgeschlossen worden, darunter die Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne sowie eines Feuerwehrplanes der Einbau Feuerwehrschließung für die Toranlage, die Installation einer Hausalarmanlage mit Rauchwarnmeldern und technische Lösungen, damit die Feuerwehr im Ernstfall per Leiter Zugang zum ersten Obergeschoss hat. In die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung investierte der Landkreis weitere 12 000 Euro.

Bis 2022 werden weitere Sanierungsarbeiten stattfinden

Erneuert wurde außerdem schon zwischen Mai und Juni 2020 für rund 17 000 Euro die Netzwerkverkabelung. Für die kommenden Monate sind weitere Baumaßnahmen am Standort in der Havelstraße geplant. „Das größte Projekt ist dabei der Ausbau Remise, wo zusätzliche Seminarräume entstehen sollen und ein behindertengerechten WC eingebaut wird. Bis 2022 werden wir dafür etwa 156 000 Euro investieren. Zusätzlich sollen im Haupthaus weitere Instandsetzungen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit erfolgen, darunter – das ist uns wichtig – ein barrierefreier Zugang zum Haus. Dafür sind schon jetzt rund 30 000 Euro eingeplant. In den Folgejahren wollen wir auch die Außenanlagen neugestalten“, blickt Matthias Rink voraus.

Die Kreismusikschule in Oranienburg. Quelle: Landkreis Oberhavel

Auch an der Kreismusikschule in der Waldstraße hat sich seit dem Sommer sichtbar einiges getan. Neben Verbesserungen beim Brandschutz wie der Ausstattung der Räume mit Rauchmeldern, dem Einbau einer Hausalarmanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung im Treppenraum sind eine Blitzschutzanlage und ein Überspannungsschutz installiert worden. Daneben wurden neue Flucht- und Rettungspläne, ein Feuerwehrplan sowie Brandschutzordnungen erarbeitet. Die Elektroanlage ist instandgesetzt und ein zweiter Rettungsweg geschaffen worden. Im Zuge dieser knapp 100.000 Euro umfassenden Maßnahmen wurden im Hauptgebäude zugleich neue Türen eingebaut und es sind Maler- und Bodenbelagsarbeiten erfolgt. Zusätzlich ist die Fassade umfassend instandgesetzt worden: Die Bleche der Fensterbänke sind erneuert, der Putz ist ausgebessert, der Sockel abgedichtet und Fenster und Fassade neu gestrichen. Rund 72 000 Euro hat der Landkreis für diese Baumaßnahmen aufgebracht.

Dezernent Matthias Rink. Quelle: MAZ-Archiv

„Zwischen Januar und Dezember erfolgten darüber hinaus sukzessive Instandsetzungen an den Außenanlagen, die damit nicht nur eine optische, sondern auch eine funktionale Erneuerung erfahren haben. So ist die Regenentwässerung verbessert worden, die Einfriedung und die Pflasterflächen sind instandgesetzt. Mehrere neu gepflanzte Bäume und Sträucher und neue Laternen machen den Aufenthalt auf dem Außengelände für Lernende, Lehrkräfte und wartende Eltern nun deutlich attraktiver. Hingucker ist hier eine Bronzeplastik, die aus dem Bestand des Kreismuseums aufgestellt werden konnte“, erläutert Rink. Weiterhin sind zusätzliche Fahrradständer installiert worden. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf 97 000 Euro.

Weitere Baumaßnahmen an der Musikschule geplant

Auch an der Musikschule sind im kommenden Jahr weitere Bauarbeiten vorgesehen: So soll die Nahwärmeleitung und die Kesselanlage bis zum Herbst für etwa 45 000 Euro erneuert werden, Raumakustik und Schallschutzes sollen bis zum Oktober 2021 verbessert sein (Kosten: 60 000 Euro) und die Sanitäranlagen im Hauptgebäudes werden in den Sommerferien saniert (Kosten: 6 000 Euro). Im Folgejahr 2022 ist die komplette Instandsetzung des Nebengebäudes vorgesehen, wofür voraussichtlich rund 39 000 Euro benötigt werden. Matthias Rink resümiert: „Ich ist schön zu sehen, dass wir den Menschen in Oberhavel die vielfältigen und qualitätsvollen Angebote unserer Kreismusikschule und unserer Volkshochschule nun auch in schönen und modernen Objekten anbieten können. Zugleich haben wir für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere Mitarbeitenden attraktive Verwaltungsstandorte geschaffen. Ich freue mich sehr über das Gelingen dieser Projekte.“

Von MAZonline