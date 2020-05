Sanierung der B 96: Vollsperrungen so weit wie möglich reduzieren

Teschendorf

Noch dieses Jahr soll die Bundesstraße 96 durch Teschendorf bis hin zum Ortseingang nach Löwenberg saniert werden. Mit den Arbeiten, so hat es der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt, werde auf jeden Fall erst nach den Sommerferien begonnen. Ursprünglich sollte in einer Bürgerversammlung im April näher über das Bauvorhaben informiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen war dieser Termin dann jedoch abgesagt worden.

Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck (r.) hörte sich die Meinungen einiger Gewerbetreibenden zu den anstehenden Bauarbeiten auf der B 96 an. Quelle: Uwe Halling

Am Montag hatte Bernd-Christian Schneck zu einer kleinen Informationsrunde in die Gaststätte „Schnitzelparadies“ nach Teschendorf eingeladen. Ziel der Zusammenkunft, an der einige Gewerbetreibende aus Teschendorf, der Ortsvorsteher und der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack teilnahmen, sollte sein, darüber zu beraten, wie sich das Bauvorhaben so verträglich wie möglich umsetzen lässt. Zuvor stellte der Bürgermeister noch einmal klar, dass die Gemeinde Löwenberger Land nicht Herr des Verfahrens ist. Das es sich um eine Bundesstraße handele, baue dort der Landesbetrieb Straßenwesen im Auftrag des Bundes. Dennoch sei der Gemeinde natürlich daran gelegen, die Belastungen für die betroffenen Bürger und Gewerbetreibenden so gering wie nur irgendwie möglich zu halten. Gastronomie und Einzelhandel, so der Verwaltungschef, hätten infolge der Coronakrise schon genug gelitten. Bei einigen seien die Umsätze gleich Null. Der Durchgangsverkehr sei für einen Ort wie Teschendorf von immenser Bedeutung. Deshalb laute im Vorfeld der angekündigten Sanierungsmaßnahme nunmehr die Frage: Was ist machbar und was ist unrealistisch? Zugleich kündigte der Bürgermeister an, für die ausgefallene Bürgerversammlung, für die mehr als 30 Anmeldungen vorlagen, das Bürgerhaus in Löwenberg als Austragungsort zur Verfügung stellen zu wollen. Dort könnten die Abstandsregeln am besten realisiert werden. Einen genauen Termin gibt es bislang noch nicht.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack (r.), Mitlied des Infrastrukturausschusses des Landes, hatte offenen Ohren für die Sorgen und Nöte der Teschendorfer Gewerbetreibenden. Quelle: Uwe Halling

Andreas Noack informierte darüber, dass er beim zuständigen Ministerium eine Anfrage zur Umsetzung des Bauvorhabens gestellt habe. Ende März habe er ein Antwortschreiben bekommen. Darin heiße es unter anderem, dass der Anliegerverkehr während der Baumaßnahme gewährleistet werden soll und dass während der Arbeiten im Bereich der Mittelinsel ein Stück Ausweichfahrbahn angelegt werden soll, die über die dort vorhandenen Parkflächen führen wird. Pandemie und Sanierung der B 96, so der SPD-Politiker, der Mitglied im Infrastrukturausschuss des Landes ist, sei in der Tat eine Zumutung für die Einzelhändler und Gewerbetreibenden. Deshalb wolle er sich mit dafür stark machen, die mit den Bauarbeiten verbundenen Einschränkungen möglichst gering zu halten.

Die anwesenden Gewerbetreibenden drückten ihr Verständnis dafür aus, dass zumindest Teile der B 96 sicherlich einer Sanierung bedürfen. Aber die Zeiten, da unter Vollsperrung gearbeitet wird, müssten so gering wie möglich gehalten werden. „Ich beschäftige zehn Leute“, sagte Peter Reimann vom „Schnitzelparadies. Wenn er die nun auch noch infolge des Straßenbaus nicht beschäftigen könne, habe er irgendwann kein Personal mehr. Zudem sei man darauf angewiesen, dass die Kundschaft, oder im Fall der Physiotherapie von Jeannette Ordel, Patienten zu der jeweiligen Einrichtung gelangten.

Die Patienten, so die Chefin der örtlichen Physiotherapiepraxis Jeannette Ordel (r.) müssten auch während der Bauarbeiten ihre Behandlungstermine wahrnehmen können. Quelle: Uwe Halling

„Bei einer langen Vollsperrung müsste ich mir ein neues Lager suchen“, sagte Stefan Quak, Inhaber der Getränke Quak OHG. Er sei bereits jetzt mit seinem Unternehmen infolge von Corona seit zwei Monaten quasi totgelegt. Und auch Bäcker Fred Plessow appellierte, die Behinderungen während der Bauarbeiten so weit es geht zu minimieren. Wogegen sich alle Gewerbetreibenden aussprechen, ist ein Versuch, die Arbeiten in das kommende Jahr zu verschieben. Wenn, dann solle jetzt gebaut werden. Die Folgejahre würden dafür gebraucht, am Abbau der wirtschaftlichen und finanziellen Verluste zu arbeiten.

Nur wenige Tage Vollsperrung

Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck und sein Fachbereichsleiter im Bauamt, Marco Krüger, versprachen, sich beim Landesbetrieb Straßenwesen dafür einsetzen zu wollen, dass nur an wenigen Tagen eine Vollsperrung in Kraft tritt. Dies sei nur dann geboten, wenn die alte Asphaltdeckschicht abgefräst beziehungsweise wenn die neue Deckschicht eingebaut wird. Dazu müssten jeweils drei, maximal vier aufeinanderfolgende Tage ausreichen. Die Gewerbetreibenden baten darum, dass dies dann möglichst von Donnerstag bis Samstag geschehe. Das könne, so der Bürgermeister, zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich niemand zusagen. Gut sei es, wenn man solche Dinge mit den Verantwortlichen der jeweiligen Baufirma besprechen könne. Dies sei aber zurzeit nicht möglich, weil die Baumaßnahme noch gar nicht ausgeschrieben ist. Und das müsse bei dem Bauvolumen europaweit geschehen. Momentan sei wohl zunächst erst einmal das Leistungsverzeichnis erstellt worden. Vielleicht sei die Vergabe erfolgt, bevor die Bürgerversammlung nachgeholt wird. Dann könne man womöglich die zuständige Bauleitung hinzuziehen.

Baubeginn erst, wenn Arbeiten auf der B 167 beendet sind

Fakt sei, so der Bürgermeister, dass die Baumaßnahme überwiegend unter halbseitiger Sperrung realisiert werde, mit der bereits erwähnten Ausnahme des Fräsens der alten und Aufbringens der neuen Asphaltdeckschicht. Ebenso klar sei, dass die Arbeiten auf der B 96 erst dann beginnen werden, wenn die Bauarbeiten auf der B 167 zwischen Grieben und Herzberg ( Ostprignitz-Ruppin) abgeschlossen sind.

Von Bert Wittke