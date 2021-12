Velten

Ein spannender Tag war der Montag, 13. Dezember 2021, für die insgesamt 130 angemeldeten Hortkinder der Löwenzahn Grundschule in Velten Süd. Ihr Hortgebäude, das künftig auf Wunsch der Kinder „Pusteblume“ heißen wird, wurde eröffnet. Seit Ende Juli 2021 liefen umfassende Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten.

Termingerecht fertiggestellt

Die Arbeiten konnten trotz herausforderndem Zeitplan termingerecht fertiggestellt werden. Zur Wiedereröffnung mit den Kindern und Vertretern der Schule, aus der Verwaltung und von Baufirmen gab es nicht nur das feierliche Durchtrennen des Bandes.Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner hatte auch einige neue Spiel-und Sportgeräte wie Bälle und Springseile für die Schülerinnen und Schüler im Gepäck.

Das Band ist durchschnitten, der Spaß kann beginnen! Quelle: Stadt Velten

Das passte zum neuen Namen der Einrichtung, schließlich braucht es auch bei einer Pusteblume nicht viel, um sie in Bewegung zu versetzen. Ines Hübner: „Es ist toll zu sehen, wie sich gerade der Schulstandort Velten Süd mausert. Die Kinder finden mit dem sanierten Hortgebäude und bald auch mit dem künftigen Schulanbau sehr gute Bedingungen vor.

Schule muss ein Ort zum Wohlfühlen sein. Dafür schafft die Stadt Velten einmal mehr die Voraussetzungen. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, den Umbau des Hortes in so kurzer Zeit erfolgreich anzuschließen. Den Hortkindern wünsche ich, dass sie hier viel Freude, Spiel und Spaß erleben.“

Noch steht der Turm. Quelle: Stadt Velten

Der Hort auf dem Gelände der Löwenzahn Grundschule ist nach der Modernisierung gut gerüstet für eine künftige Nutzung im Zuge der geplanten Ganztagsbetreuung. Mit der Sanierung wurde die Raumqualität deutlich verbessert und somit neue Möglichkeiten für künftige Workshop-Angebote geschaffen. Schule und Hort können so enger miteinander kooperieren und ihre freiwilligen Ganztagsangebote aufeinander abstimmen.

Neue Hortleiterin

Die neue Hortleiterin Patricia Joya, die seit Mitte September im Dienst ist und zuvor bereits mehrere Horte in Berlin und Potsdam geleitet hat, freut sich sehr über die verbesserten Arbeitsbedingungen: „Es ist mir ganz wichtig, Kinder einen Raum zu geben, in dem sie sich frei nach ihren individuellen Bedürfnissen entfalten, aber auch soziale Erfahrungen sammeln und das Miteinander einüben können.“

Im Musikzimmer. Quelle: Stadt Velten

Damit dies gelingt, wurde für die Gesamtsumme von rund 300 000 Euro der aus DDR-Zeiten stammende 450 Quadratmeter große Flachbau im Innenbereich komplett überarbeitet. Es wurden vier neue Außentüren als Fluchtwege, jeweils abgehend von den vier Gruppenräumen, geschaffen. Eine Fußbodenheizung konnte in den Gruppenräumen verlegt und der Bodenbelag ausgetauscht werden. Alle Räume bekamen frische Farbe. Außerdem verfügt der Hort nun über ein Personal-WC und neue Sanitäranlagen für die Kinder. Damit wurde ein lang gehegter Wunsch der Kinder und Pädagogen in nunmehr kurzer Zeit umgesetzt.

Fördermittel vom Land

Die neue Möblierung wird gemeinsam mit der Ausstattung des neuen Anbaus der Löwenzahn Grundschule erfolgen. Für den grundlegenden Umbau hatte die Stadt einen Fördermittelbescheid in Höhe von 202 478,78 Euro vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg erhalten. Während der Bauphase wurden die Hortkinder in den Räumen der Schule sowie in den ehemaligen Horträumen der Kita Kunterbunt in Velten Süd betreut.

Dank an Kinder, Eltern und Erzieher

Veltens Fachbereichsleiterin für Soziales, Jennifer Collin-Feeder, bedankt sich herzlich bei den Kindern, Eltern und Erzieherinnen und Erziehern für ihre Geduld und ihr Verständnis: „Es waren aufgrund der Bauarbeiten entbehrungsreiche und nicht leicht zu meisternde Monate für alle Seiten. Doch dadurch sind Schule und Hort schon jetzt auch näher zusammengerückt.“

Von MAZonline