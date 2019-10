Oranienburg

Auf einem Volksfest am Freitag und Sonnabend im Bereich der Berliner Straße in Oranienburg ist es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen gekommen. Vor allem am Sonnabend gegen 22.20 Uhr sympathisierten offenbar mehrere Volksfestbesucher jeweils mit der Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund beziehungsweise mit der anderen Personengruppe, die aus Einheimischen bestand, und schlossen sich diesen während der Auseinandersetzung an.

Polizei muss Unterstützung anfordern

Die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel mussten Unterstützung anfordern, um die Auseinandersetzungen beenden zu können. So wurden Polizeibeamte der Direktion Nord, der Direktion Besondere Dienste und der Bereitschaftspolizei Berlin hinzugerufen. Dadurch konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden.

Strafanzeigen wegen Körperverletzung

Nach der Personalienfeststellung wurden den Beteiligten Platzverweise erteilt, welchen sie im Laufe des Abends auch nachkamen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen Personen beider Gruppen unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ein Tierabwehrspray, welches offenbar auch zum Einsatz gekommen war, wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Ein 20-jähriger Iraner musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei auch in Hinblick auf die Motivlage dauern an und gehen in alle Richtungen. Zudem wird die Polizei Oberhavel weitere entsprechende gefahrenabwehrende Maßnahmen einleiten.

Von MAZonline