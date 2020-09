Liebenberg

Was vor rund 2000 Jahren den Fußboden in der nach einem Vulkanausbruch verschütteten Stadt Pompeji schmückte und 1831 freigelegt wurde, konnte man beim Tag des offenen Denkmals im „Schloss & Gut Liebenberg“ am Parkweg 1a sehen. Es ist ein altes Mosaik samt 231 handbemalten Fliesen. Der 3,20 Meter breite und 5,80 Meter lange eine Tonne schwere Koloss lagert in der Sommergalerie und zeigt die Alexanderschlacht zwischen den Griechen und dem Persischen Großreich im 4. Jahrhundert vor Christus.

„Weltweit gibt es davon nur drei Kopien und 1843 kam eine Kopie des antiken Mosaiks nach Liebenberg“, sagt Dr. Thomas Steller von der DKB-Stiftung, Eigentümerin des 1500 Hektar großen Areals. Mit einer Kopie hatte sich einst der preußische König sein Bad geschmückt und weil der Gutsherr vom „Schloss & Gut Liebenberg“ gut mit dem König konnte, durfte er sich auch eine Kopie machen. „So kam das wertvolle Stück nach Liebenberg“, so Museumsleiter Thomas Steller.

Zahlreiche Besucher hatten sich anlässlich des Tages des offenen Denkmals auf den Weg gemacht wie Frank Gelke (59) und Sohn Marius (31) aus Oranienburg. Sie kamen mit dem Rad. Quelle: Jeannette Hix

Demnächst soll das unter Denkmalschutz stehende Mosaik restauriert werden, um dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. „Wir sind sehr stolz, diesen wertvollen Kunstschatz in unserem Besitz zu haben“, sagt Thomas Steller.

Rund 400 unter Denkmalschutz stehende Gebäude und historische Anlagen hatten allein in Brandenburg die Pforten geöffnet. „Ich fand im Schloss Liebenberg die Fotoausstellung besonders spannend", sagt Lutz Krawalke aus Oranienburg, der sich mit seiner Frau auf den Weg nach Liebenberg gemacht hatte. Die Ausstellung zeigt Arbeiten des Fotografen Daniel Biskup, der sich nach der DDR-Wende von 1990 bis 1995 auf den Weg gemacht hatte, um die spannende Zeit festzuhalten. Die Ausstellung ging jetzt zu Ende.

Das schöne Ambiente ist immer eine Reise wert. Quelle: Jeannette Hix

Highlight war auch die historische Schloss- und Gutsführung, die einen Ausflug in die Geschichten Liebenbergs machte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war die Familie zu Eulenburg Schlossherr. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde das Gut Volkseigentum und versorgte fortan die SED-Parteihochschule in Liebenwalde mit Lebensmitteln. Schwerpunkt des landwirtschaftlichen Betriebes war die Schafzucht samt Wollproduktion. Auch Pferde und Schweine wurde hier gezüchtet.

Auf reges Interesse bei den Besuchern stieß auch ein Zusammenschnitt von alten Filmen aus den 1950er und 1960er Jahren, die das Alltagsleben und die Arbeit auf dem volkseigenen Gut zeigen – vom Kartoffeln sortieren bis zur Brigadefeier. „Die Filme wurden von einem Hobbyfilmer hergestellt und konnten 2017 durch die DKB Stiftung digitalisiert werden“, sagt Thomas Steller. Das Rohmaterial war mindestens 320 Minuten lang und wurde dann auf jetzt 80 Minuten gekürzt.

Aufgrund von Corona ist ab Montag, den 14. September 2020, auf dem Areal nur der Park und das Museum im Alten Inspektorenhaus geöffnet. Das Restaurant ist dicht. Öffnungszeiten: Werktags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Jeannette Hix