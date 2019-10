Liebenberg

In wenigen Wochen ist es schon wieder soweit – die Adventszeit beginnt. Auf Schloss & Gut Liebenberg heißt das, dass an allen vier Adventswochenenden wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt für die ganze Familie stattfindet. Was in dieser Zeit natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist ein Weihnachtsengel und der Weihnachtsmann. Gemeinsam wollen sie die Kinderherzen höher schlagen lassen.

Bewerber sollten ein freundliches und anmutiges Wesen besitzen

Wer schlüpft dieses Jahr an den Adventswochenenden in die Rolle des Weihnachtsengels und des Weihnachtsmanns? Das ist die große Frage. Alle Jahre wieder sind Schloss & Gut Liebenberg auf der Suche nach Interessenten. Mitbringen sollten Sie ein wenig Erfahrung im Theaterspiel, ein offenes, freundliches und anmutiges Wesen sowie Freude am Umgang mit Menschen und vor allem mit Kindern. Außerdem müssen die Bewerber natürlich an allen vier Adventswochenenden Zeit haben. Als Lohn für die anstrengende Weihnachtszeit in Liebenberg gibt es neben einer finanziellen Entschädigung sowohl für den Engel als auch den Weihnachtsmann ein Naturkosmetik-Paket im Wert von jeweils 50 Euro. Zusammenstellen können sich der Engel und der Weihnachtsmann die Kosmetikprodukte selbst.

Frist endet am 1. November

Bewerbungen für die Rolle des Weihnachtsengels und die des Weihnachtsmanns nimmt der Weihnachtsmarktbeauftragte der DKB-Stiftung Schloss Liebenberg, Robert Kallweit-Bünger, noch bis zum 1. November unter der Mailadresse robert.kallweit@schloss-liebenberg.de entgegen.

Von Bert Wittke