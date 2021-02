Schneetreiben in Oberhavel: Es wird winterlich

Oberhavel

Schenkt man den diversen Wetterdiensten Glauben, dann steht dem Landkreis Oberhavel ein turbulentes Wochenende mit reichlich Schneefall bevor. „Unter Tiefdruckeinfluss hat sich eine gut definierte Luftmassengrenze herausgebildet, die milde Luft im Süden von deutlich kälterer Luft im Norden trennt“, erklärt Mathias Rudolph vom Deutschen Wetterdienst. Diese bewegt sich am Wochenende südwärts in Bewegung und überquert dabei auch Oberhavel. „Dann wird die deutlich kältere Luft auf der Rückseite der Luftmassengrenze auch bei uns wetterwirksam“, erklärt er weiter.

Der grundsätzliche Ablauf, also das Überqueren dieser Grenze, sei recht sicher, heißt es weiter, Modellunterschiede gebe es aber noch im genauen Timing – also ob der Prozess am Sonnabend oder erst am Sonntag stattfindet. Die zu erwartenden Neuschneemengen können laut Mathias Rudolph noch nicht sicher prognostiziert werden. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es ab Sonnabend im gesamten Bereich weiß und auch tagsüber wird der Schnee dann liegen bleiben.“

Wetterwarnungen beobachten

Idealerweise sollte man sich auf dem Laufenden halten, dies geht zum Beispiel über Wetter-Apps für das Smartphone. Unabhängig von der zu erwartenden Schneemenge gilt aber: „Es ist immer mit Glätte zu rechnen.“ Selbst wenige Zentimeter würden ausreichen, um den Straßenverkehr zu behindern oder Gehwege schlecht passierbar zu machen. „Bei größeren Schneemengen droht zudem der Abbruch von Ästen, bei zunehmendem Wind am Wochenende kann es auch zu Schneeverwehungen kommen.“

Straßenmeisterei ist vorbereitet

Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen sind Gunter Jandt, Leiter der Straßenmeisterei Nassenheide und seine Mitstreiter am Wochenende im Einsatz. „Natürlich schauen auch wir auf die Wetterprognose, aber so richtig sicher sind nur die kommenden 24 bis 48 Stunden.“ Sollte es notwendig werden, dann sind die Mitarbeiter auch mit Schiebeschilden auf der Straße unterwegs, um sie vom Schnee zu befreien.

Von Stefanie Fechner