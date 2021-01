Schockanrufe und Enkeltrick: Telefonbetrüger sind in Oberhavel aktiv

Oberhavel

Ein ganz normaler Dienstagnachmittag, der Wecker zeigt kurz nach 16 Uhr. Plötzlich klingelt irgendwo in Oberhavel das Telefon einer 76-jährigen Seniorin, die Nummer auf dem Display ist ihr unbekannt. Sie nimmt den Anruf entgegen. Am anderen Ende hört sie eine Frau weinen und schreien, immer wieder fällt der Satz „Oma, ich habe jemanden tot gefahren und muss jetzt ins Gefängnis“. Die Seniorin ist geschockt, der Telefonhörer wird an eine weitere Person übergeben –jetzt ein Mann. Dieser stellt sich als Polizist vor und behauptet, die Enkelin der 76-Jährigen hätte einen tödlichen Unfall verursachte und müsse nur gegen Zahlung einer Kaution im fünfstelligen Bereich nicht ins Gefängnis.

Anrufe sind oft ähnlich aufgebaut

Dieses Szenario ist keine Fiktion, sondern findet tagtäglich genauso in Deutschland statt. Die Anrufer sind Betrüger, die Senioren um ihr Geld bringen wollen. Fast täglich werden solche oder ähnlich gelagerte Fälle bei der Polizei in Oberhavel angezeigt. „Es gibt verschieden Vorgehensweisen bei diesen Betrugsversuchen. Grundsätzlich ist immer gleich, dass sich jemand telefonisch bei meist älteren Leuten meldet und dies in den meisten Fällen mit einer unterdrückten Telefonnummer“, erklärt Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord die Vorgehensweise der Täter.

Man kann nicht von der 110 angerufen werden!

Doch auch wenn im Telefondisplay die Notrufnummer „110“ angezeigt wird, ist Vorsicht geboten. „In einigen Fällen wird dies auch so manipuliert, dass im Telefondisplay des Angerufenen eine Telefonnummer zu sehen ist, die die örtliche Vorwahl und die Nummer 110 erkennen lässt. Dies ist ganz klar nicht die wirkliche Anrufnummer, denn über die 110 kann man nicht rausrufen. Die 110 kann nur angerufen werden“, sagt die Pressesprecherin ganz klar.

Die Betrüger nutzen oftmals das Telefonbuch, um an die Kontaktdaten der Senioren zu kommen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mittlerweile haben sich die Anrufer ein ganzes Portfolio an Maschen zugelegt, mit denen die zumeist älteren Angerufenen dazu gebracht werden sollen, Auskünfte über ihre Vermögensgegenstände zu treffen oder Bargeld an einen Boten zu übergeben. So befinde sich etwa ein Angehöriger in Not oder die Polizei will vorbeugend Wertgegenstände in Verwahrung nehmen. „Bei dem Angehörigen in Not können verschiedene Notlagen vorgetäuscht werden. Wir kennen den tödlichen oder schweren Verkehrsunfall, den ein Angehöriger verursacht haben soll und aufgrund dessen dieser nun festgenommen wurde. Er gibt an, nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gelassen zu werden“, erläutert Dörte Röhrs.

Coronapandemie als Masche

Zwischenzeitlich haben sich die Betrüger auch die Coronapandemie zu Nutze gemacht. Dann sei der Angehörige angeblich an Corona erkrankt und könne nur bei Zahlung eines hohen Geldbetrages behandelt werden. „Die andere Masche ist der Polizeibeamte, der einem mitteilt, dass in der Nähe eingebrochen wurde und die Polizei Hinweise hätte, dass auch bei dem Angerufenen eingebrochen werden könnte. Deshalb wolle man nun ein Gespräch mit dem zukünftig Betroffenen führen, um dann eventuelle Wertgegenstände oder Bargeld in Verwahrung zu nehmen“, klärt die Pressesprecherin weiter auf.

Täter reden stundenlang auf ihr Opfer ein

Egal um welche Masche es sich handelt, die Täter würden zumeist sprachlich sehr gewandt sein und professionell handeln. „Sie reden zuweilen stundenlang mit ihrem Opfer und quatschen dieses förmlich weich“, so Dörte Röhrs. „Sie versuchen keine Namen zu nennen und hoffen darauf, dass der Angerufene diesen nennt. Dieses anfangs typische "Rate mal, wer hier ist." des Enkeltricks ist heute oft ein Geweine und Geschluchze des angeblichen Angehörigen, so dass man die Stimme nicht wirklich zuordnen kann und rät, wer da ist.“

Fällt jemand auf die Masche herein ist das Schamgefühl oft groß. Quelle: picture alliance / dpapicture alliance / dpa

Röhrs rät Angerufenen, prinzipiell skeptisch zu sein –auch wenn sich eine angebliche Amtsperson wie ein Polizist oder Staatsanwalt meldet. „Man sollte aufpassen, dass man über sich keine Angaben preisgibt. Das fängt mit diesem "Rate mal, wer hier ist." an und geht weiter mit "Wissen die Leute in ihrer Umgebung denn, dass sie alleine wohnen?", rät sie. Wenn die Täter die eventuell bestehenden Zweifel bemerken und dem Angerufenen eine Rückrufnummer des Polizeireviers oder des Verwandten geben, solle man diese nicht anrufen. „Wenn man sich vergewissern will, ob es den Beamten auf dem Revier gibt oder man bei der Enkelin noch mal nachfragen will, muss man die einem aus der Vergangenheit bekannte Telefonnummer desjenigen anrufen und auf keinen Fall die vom Täter mitgeteilte.“ Und: Ein Polizeibeamter oder Staatsanwalt wird nie Gegenstände in Verwahrung nehmen. „Dessen sollte man sich bewusst sein.“

In jedem Fall die Polizei informieren

Egal ob die Masche erfolgreich war oder nicht, man sollte in jedem Fall die Polizei informieren, rät Dörte Röhrs. Es sei verständlich, wenn der Angerufene denkt, dass es nicht so wichtig ist, da er der Masche ja nicht auf den Leim gegangen ist, doch für die Polizei sei jeder einzelne Fall und somit auch jeder einzelne Versuch wichtig.

„Noch mehr zu verstehen ist, wenn es tatsächlich zu einer Geldübergabe kam und sich der Betroffene nun schämt, da er darauf reingefallen ist und deshalb nicht die Polizei informiert. Doch hier bitten wir die Betroffenen ganz eindringlich, die Polizei zu informieren.“ Es sei davon auszugehen, dass die Täter die Telefonnummern der Betroffenen aus dem Telefonbuch ziehen. Hier deuten Vornamen teilweise auf das mögliche Alter der Betroffenen hin. Von daher sei es zu empfehlen, darüber nachzudenken, sich aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.

Bisher konnte offenbar noch kein Täter gestellt werden, wie Dörte Röhrs sagt. „Soweit es mir bekannt ist, gab es noch keine Fälle in Oberhavel, wo die Täter gestellt werden konnten. Dies ist sehr schwierig, da die Täter sehr vorsichtig agieren und bei Verdacht ihr Handeln sofort abbrechen.“

Von Stefanie Fechner