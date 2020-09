Schönfließ

Wenn man bei Ingeborg (86) und Bernhard Werner (84) klingelt, wird man zuerst freudig von Dackel-Mix Kiko (10) empfangen. So ging es am 24. September 2020 auch Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD), der mit Quitten-Likör, Blumenstrauß und Glückwunschkarte kam, um dem Ehepaar zum 65. Hochzeitstag zu gratulieren. Auf der gemütlichen Terrasse mit Blick in den gepflegten Garten nahmen alle mit Corona-Sicherheitsabstand Platz, nett umschwänzelt von Kiko. Und während Sohn Uwe ein Gläschen Sekt einschenkte, brachte Ingeborg Werner den Gästen Pralinen.

Genau vor 65 Jahren – am 24. September 1955 – haben die zwei geheiratet. „Es war eine Studentenliebe“, erzählen die zwei auf Nachfrage. Denn Ingeborg und Bernhard Werner haben beide in Dresden auf Lehramt Geschichte und Geologie studiert und schon damals wohl ein Auge aufeinander geworfen. Bei der Eröffnungsfeier der Nordhalle in Dresden habe es dann bei der „Berliner Pflanze“ Ingeborg und dem jungen Bernhard richtig gefunkt. „Ich fand ihn eigentlich gleich sehr nett“, sagt Ingeborg Werner, die von ihrem Mann liebevoll Inge genannt wird. „Er ist tolerant, intelligent und liebevoll. Er war für mich der Mann zum Heiraten.“

Und das machten die zwei auch dann. Doch nach dem Studium wird Ingeborg Werner erstmal nach Mecklenburg in den Kreis Mallin versetzt. „Der Staat bestimmte, wo man eingesetzt wurde. Und dort im Kreis Mallin war es für mich als Stadtpflanze schrecklich. Es gab kein fließendes Wasser. Das Klo war auf dem Hof – es ist eine Zeit, an die ich nicht gerne zurückdenke. Aber dann, als sich unser ältester Sohn ankündigte, hatte man ein Einsehen und versetzte mich nach Suhl“, sagt Ingeborg Werner.

Glückwünsche, Blumen und Quittenlikör brachte Bürgermeister Smaldino mit. Quelle: Enrico Kugler

Und ihr Mann Werner ergänzt: „Ich fühlte mich nach meinem Studium noch nicht reif für den Lehrerberuf. Darum hab’ ich mich zuerst bei der Volkspolizei verpflichtet.“ Doch als seine Inge nach Suhl versetzt wurde, ließ er sich auch dorthin versetzen. Endlich war das Paar wieder zusammen. Doch dann bekommt Bernhard Werner später in Berlin an der Akademie der pädagogischen Wissenschaften einen Job, wo er in seinen erlernten Lehrberuf indirekt zurückkehrt. „Ich war dort für den Kreis als Art Berater tätig“, sagt er. Schließlich zieht auch Ingeborg Werner mit den zwei Jungs 1972 von Suhl nach Glienicke. Ein schöner Zufall ließ sie eine gemeinsame Wohnung in Glienicke finden. „Ein Glienicker suchte in Suhl eine Wohnung. So hat es mit der Wohnung in Glienicke geklappt.“

Und was ist das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe? „Achtung voreinander und Vertrauen“, sagt spontan Ingeborg Werner. Im Laufe ihrer Ehe war die kleine Familie aus beruflichen Gründen auch immer mal wieder getrennt, führte zeitweise eine Fern-Ehe. „Mal waren es zwei Jahre, mal waren es drei Jahre, wo wir nicht immer zusammen sein konnten. Gerade in dieser Zeit mussten wir viel Vertrauen zueinander haben. Ohne Vertrauen wäre es nicht gegangen“, sagt Bernhard Werner, der inzwischen in Berlin auch seinen Doktor gemacht hatte.

Das Ehepaar mit Mini-Mix Kiko. „Wir hatten eigentlich unser ganzes Leben Hunde“, sagt Ingeborg Werner. Quelle: Enrico Kugler

Lange war Ingeborg Werner in Glienicke an der Karl-Neuhof-Schule tätig. „Eine schwierige Zeit war das, wenn Kinder von der ,scheiß Mauer’ sprachen“, sagt Ingeborg Werner. Die Gespräche mit ihrem Mann haben sie immer erden können, sagt sie. „Aber auch du hast mich immer geerdet“, sagt Bernhard Werner.

Nach der Wende schließlich zog die kleine Familie nach Schönfließ. An die kurze Stippvisite, als sich das Ehepaar kurz nach der Wende auch im Berliner Märkischen Viertel im altersgerechten Wohnen einen Platz gesichert hatte, wollen sich die Werners lieber nicht erinnern. „Das war auch viel zu kurz gedacht und zu früh“, findet Sohn Uwe, der am eisernen Hochzeitstag auch zu seinen Eltern nach Schönfließ kam, um zu gratulieren.

Als Bürgermeister Filippo Smaldino sich erhob, um sich zu verabschieden, mussten die Werners selbst noch ein Dankeschön an den Bürgermeister loswerden. „Wir verbringen viel Zeit im Bürgertreff Bieselheide, in dem viele Veranstaltungen angeboten werden. Toll, dass es sowas im Mühlenbecker Land gibt.“

Ingeborg und Bernhard Werner haben inzwischen zwei Enkel und zwei Urenkel. „Unsere Urenkel sind Zwillinge und endlich kamen mal zwei Mädchen in die Familie“, lacht Ingeborg Werner. Und als bei den Werners abends der Rest der Familie zusammenkam, um zu gratulieren, wurde sie bestimmt auch von Mini-Mix Kiko freudig empfangen.

Von Jeannette Hix