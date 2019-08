Birkenwerder

Große Aufregung am Mittwochmorgen während der Waldputzaktion in Birkenwerder nahe der Autobahn 10. Bei den Arbeiten machten Schülerinnen und Schüler plötzlich eine außergewöhnliche Entdeckung. Statt Müll fand die 18-Jährige Jil Karus plötzlich einen handgranatenähnlichen Gegenstand. Zusammen mit den anderen Schülern wurde entschieden, sofort die Polizei über den Fund zu informieren. Auch der Initiator der Saubermachaktion, Jens Bartsch (42), war vor Ort.

Ordnungsamt richtet Sperrkreis ein

Das von der Polizei alarmierte Ordnungsamt der Gemeinde Birkenwerder bestätigte am Fundort die Befürchtung der Schüler – es ist eine Handgranate. Ein Sperrkreis von etwa 100 Metern wurde eingerichtet. Für Schüler Niels Blazyczek (18) – er hatte verständigte die Polizei – „ist das schon ein sehr komisches Gefühl. So etwas findet man ja nicht alle Tage“, sagte er. Die Schüler und Schülerinnen räumten den abgesperrten Bereich – natürlich nicht, ohne den zuvor gesammelten Müll mitzunehmen. „Dann machen wir eben in einem anderen Waldstück weiter“, ließen sich die vier trotz des Schrecks nicht von ihrem Vorhaben abbringen.

Der Munitionsbergungsdienst wird sich nun um den Fund kümmern.

Die Ordnungsamtmitarbeiter Hilmar Schütte und Sabine Manzke lobten vor Ort die Umsicht der Schüler. Auch von der Reinigungsaktion der Schülerszeigen sie sich begeistert. „So geht man mit gutem Beispiel voran“ findet Sabine Manzke.

Von Stefanie Fechner