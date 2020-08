Schüler ohne Schutzmasken im Bus nach Löwenberg unterwegs.

Häsen/Neulöwenberg

Eigentlich fährt Friederike Wüster nicht mit dem Bus. Da die Frau aus Häsen aber am Mittwoch kein Auto zur Verfügung hatte, war sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Gegen 7 Uhr fuhr sie mit einem Bus der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG) zum Bahnhof Löwenberg (Mark). Dabei beobachtete sie, dass mindestens fünf Schüler, der älteste etwa 16 Jahre, keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Der Bus sei relativ voll gewesen, die Sitzplätze fast alle besetz und etliche Schüler hätten auch im Gang gestanden.

Busfahrer kann nur beim Einstieg kontrollieren

Als Friederike Wüster am Bahnhof ausstieg, um mit dem Zug nach Berlin zu fahren, konfrontierte sie den Busfahrer mit ihrer Beobachtung. Der habe den Vorfall bedauert, zugleich aber zu verstehen gegeben, dass er die Maskenpflicht nur beim Einstieg kontrollieren könne, nicht aber zwischendurch. Da müsse er sich aufs Fahren konzentrieren.

Nach dem Verständnis der Frau aus Häsen, könnten Busfahrer zumindest über den Bordfunk Ansagen machen. Im Havelland, so habe sie gehört, würden Busfahrer bei Verletzung der Maskenpflicht auch mal anhalten und Säumige vor die Türe setzen. Man könne sich doch alle gut gemeinten Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen schenken, wenn auf dem Weg dorthin bereits massiv gegen die geltenden Hygienebestimmungen verstoßen werde.

Keine Kontrollteams seitens der OVG unterwegs

Holger Winter war der geschilderte Vorfall am frühen Mittwochnachmittag noch nicht bekannt. Wie der Geschäftsführer OVG sagte, gebe es im Unternehmen keine Kontrollteams, die die Einhaltung der Maskenpflicht beaufsichtigen. Diesbezüglich seien die Busfahrer auf sich allein gestellt. Nach dem Dafürhalten der OVG obliege die Kontrolle der Maskenpflicht den Ordnungsbehörden und der Polizei. Und es bestehe, so der Geschäftsführer, eine sehr gute Partnerschaft mit der Polizei. Der Busfahrer müsse stets abwägen, wie er auf Vorkommnisse reagiert und das geltende Hausrecht durchsetzt. Entschließe er sich dazu, die Polizei zu verständigen, dann mit allen Konsequenzen, was bedeute, den Bus zu stoppen, an den Straßenrand zu fahren und auf das Eintreffen der Beamten zu warten.

Durchsagen auf Knopfdruck immer möglich

Zum Glück, so Holger Winter, würden sich Verstöße wie der vom Mittwochmorgen in Oberhavel bislang in Grenzen halten. Da müsse man den Fahrgästen ein Kompliment machen. Busfahrer hätten zudem immer die Möglichkeit und seien auch dazu angehalten, mit Durchsagen, die auf Knopfdruck aktiviert werden können, auf Fahrgäste Einfluss zu nehmen. Holger Winter versicherte, dass Vorfällen wie diesem, wenn sie gemeldet werden und sich durch Uhrzeit und Busnummer zweifelsfrei zuordnen lassen, immer nachgegangen werde und auch eine Auswertung mit den Fahrern erfolge.

Von Bert Wittke