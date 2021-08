Schülerzahl sinkt in Oberhavel ab 2023 in der Primarstufe

Oberhavel

Die Landkreisverwaltung in Oberhavel geht von sinkenden Schülerzahlen in der Primarstufe aus. Annahme hierfür ist die sinkende Geburtenrate und das steigende Durchschnittsalter (Zahlenbasis: Einwohnermeldeämter). Trotz Bevölkerungszuwachs im berlinnahen Raum sinkt nach jetzigem Stand die Schülerzahl ab dem Schuljahr 2023/2024.

74 Schulen gibt es in Oberhavel, 13 davon in freier Trägerschaft. Auskunft über ihre Entwicklung und über mögliche neue Schulangebote gibt der Schulentwicklungsplan des Landkreises. Dieser soll nun mit der sechsten Fortschreibung aktualisiert werden.Was sperrig klingt, ist eines der wesentlichen Planungsinstrumente in Oberhavel. Das Angebot muss immer wieder neu an den Bedarf angepasst werden.

Bislang stiegen die Schülerzahlen stetig

Angesichts dieser Bedeutung lädt die Kreisverwaltung alle Bürgerinnen und Bürger zu einer aktiven Beteiligung ein. „Wir halten an unserem Grundsatz, ganz besonders unseren Nachwuchs in Oberhavel zu fördern, weiter fest. Investitionen in die Bildung bleiben deshalb das Herzstück der Kreispolitik“, betont Landrat Ludger Weskamp.

Die Schulentwicklungsplanung weist den gegenwärtigen und künftigen Bedarf an Schulplätzen aus und dokumentiert, welche Bildungsgänge an den einzelnen Schulstandorten angeboten werden. Alle Regionen des Landkreises Oberhavel verfügen laut Kreisverwaltung über ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot, die Schulabschlüsse werden in aller Regel wohnortnah angeboten. Eine wesentliche Planungsgrundlage für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung ist die Entwicklung der Schülerzahlen in den vergangenen fünf Jahren sowie die Prognose für künftige Jahrgänge.

Wurden im Landkreis Oberhavel im Schuljahr 2015/16 noch rund 20.700 Schülerinnen und Schüler beschult (ohne berufliche Bildung), waren es zum Schuljahr 2020/21 etwa 22.200. Das entspricht einem Anstieg um 7,2 Prozent. Entsprechend der Zahlen der schulrelevanten Altersjahrgänge in den Kommunen des Landkreises ist allerdings absehbar, dass dieser Trend nicht anhalten wird.

Künftig soll Erhöhung der Zügigkeit die Ausnahme sein

Entsprechend ist der zeitweise Anstieg der Schülerzahlen in den Sekundarstufen I und II als temporär zu betrachten. „Die Entwicklung der Schullandschaft in Oberhavel kann als ausgesprochen positiv gewertet werden: Mehrere Kommunen, darunter Oranienburg und Velten, erweitern aktuell ihre Grundschulen oder richten gänzlich neue Schulen ein“, erklärt Matthias Kahl, amtierender Bildungsdezernent.

„Neu in der aktuellen Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes ist die genauere Darstellung der Förderschulen und der beruflichen Schulen. Die Erläuterungen zu den Oberstufenzentren wurde erweitert. Darüber hinaus gibt es jetzt Hinweise zur infrastrukturellen und technischen Ausstattung.“ Genau betrachtet werden auch die Übergangsquoten von den Grund- an die weiterführenden Schulen. Hier ist die Spanne der jährlichen Unterschiede bei der Anwahl von Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien mit Schwankungen von sieben bis neun Prozent teils beträchtlich. Der Bedarf an Oberschul-, Gesamtschul-und Gymnasialplätzen wird aktuell durch temporäre Zügigkeitserhöhungen gedeckt. Der Kreistag hat allerdings bereits signalisiert, diese Systematik mittelfristig verlassen zu wollen. Eine Zügigkeitserhöhung sollen dann die Ausnahme bilden.

Investitionen in der Schullandschaft

Klar ist schon jetzt: Auch in den kommenden Jahren wird der Landkreisbeträchtliche finanzielle Mittel für die kreiseigenen Schulen aufwenden: Der Neubau der Exin-Förderschule in Zehdenick ist bereits gut vorangeschritten. Die gerade im Jahr 2020 fertig gestellte Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg wird in den nächsten Jahren um eine neue Dreifeld-Sporthalle erweitert. Parallel erfolgt die Sanierung und Erweiterung der Oberschule Lehnitz, die zum Schuljahr 2020/21 ihren Betrieb aufgenommen hatte.

Die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten erhält entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Velten einen vierzügigen Neubau. Auch das wichtige Thema Digitalisierung wird in den Schulen weiter vorangetrieben. Mit Unterstützung verschiedener Förderprogramme sei die technische Ausstattung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Oberhavel weiterentwickelt worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Ausstattung der Schulen mit interaktiven Tafeln ist weitestgehend abgeschlossen. Die Ausstattung der Schulen mit WLAN, die Anschaffung von Tablets für den Unterricht und Laptops für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler sind weitere Beispiele.

Welche weiteren Maßnahmen für die Entwicklung der Schullandschaft Oberhavels entscheidend sind, darüber können bis zum 20. Oktober alle Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Besonders Schülerinnen und Schüler werden zur Mitwirkung aufgerufen! Anregungen, Ideen und Hinweise für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes können per E-Mail an Schulentwicklungsplanung@oberhavel.de oder per Telefon unter 03301/6 01 56 80 eingebracht werden.

Regionale Onlineforen zum Schulentwicklungsplan

Außerdem sind vier regionale Online-Foren geplant: Sie finden, am Dienstag, 21. September, am Freitag, 24. September, am Dienstag, 28. September und am Mittwoch, 29. September jeweils ab 17 Uhr und für je zwei Stunden statt.

Dienstag, 21. September, Gemeinde Leegebruch und Stadt Oranienburg Freitag, 24. September, Stadt Fürstenberg, Amt Gransee und Gemeinden, Stadt Liebenwalde, Gemeinde Löwenberger Land und Stadt ZehdenickDienstag, 28. September, Stadt Hennigsdorf, Stadt Kremmen, Gemeinde Oberkrämer, Stadt Velten.Mittwoch, 29. September, Gemeinde Birkenwerder, Gemeinde Glienicke/Nordbahn, Stadt Hohen Neuendorf, Gemeinde Mühlenbecker Land.

Hier werden Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung den Entwurf erläutern und Fragen beantworten. Anmeldungen für die Online-Foren sind per E-Mail möglich unter: Schulentwicklungsplanung@oberhavel.de. Bürgerinnen und Bürger erhalten nach erfolgter Anmeldung einen Zugangslink. Der Entwurf des Schulentwicklungsplans ist ab sofort auf der Internetseite des Landkreises unter www.oberhavel.de/schuleneinsehbar.

Von MAZonline