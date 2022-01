Schulen in Oberhavel – so plant der Landkreis

Oberhavel

Der Kreisbildungsausschuss hat sich jetzt in einer Sondersitzung mit dem Entwurf des neuen Schulentwicklungsplanes für den Landkreis Oberhavel befasst. Aktuell können in einem öffentlichen Beteiligungsverfahren Stellungnahmen eingebracht werden. Hier sind Schulen selbst, die Schulträger, das Staatliche Schulamt, der Kreiselternrat und der Kreisschulrat, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger gefragt. Anregungen, Ideen und Hinweise für die 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes können bis zum 16. Februar an Schulentwicklungsplanung@oberhavel.de gerichtet werden.

Am 25. Mai soll der Schulentwicklungsplan dem Kreistag zum Beschluss vorgelegt werden. Anschließend wird der Landkreis den Schulentwicklungsplan dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sportdes Landes Brandenburg zur Genehmigung übersenden.

Schneller auf Zu- und Wegzug reagieren

„Grundlage unserer Planung sind die Prognosen der zu erwartenden Schülerzahlen. Diese haben wir in den vergangenen Monaten umfangreich erhoben, ausgewertet und konkrete Maßnahmen abgeleitet“, sagt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. Zur Erstellung des Planwerkes ist der Landkreis gemäß Brandenburger Schulgesetz verpflichtet. Nach einer umfangreichen Beteiligung im September 2021 –dazu gehörten auch vier Online-Foren für die Bürgerinnen und Bürger –hat die Kreisverwaltung den Entwurf der sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für die Jahre 2022 bis 2027 angepasst und fertiggestellt.

Gegenüber der fünften Fortschreibung des Planwerks gibt es zwei wesentliche Neuerungen: Erstens sind nun technische Ausstattungsstandards für die kreisangehörigen Schulen dargestellt, zweitens gibt es die neu eingeführte Strukturanpassungsquote. Mit ihr sollen Faktoren wie Zu- und Wegzug zukünftig besser berücksichtigt werden.

Unterschiedliche Empfehlung für Raumnutzung

„Bei all unseren Planungen hat die Entwicklung und dauerhafte Sicherung der bestehenden Schulstandorte Vorrang. Die Errichtung einer neuen Schule darf nicht zur Gefährdung bestehender Standorte führen“, erklärt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. Im Fokus der Planerstellung lagen bei möglichen Schulneubauten insbesondere die Raumplanempfehlungen des Brandenburger Bildungsministeriums, die für die verschiedenen Schulformen unterschiedlich sind.

Bei Bedarf wird die Zügigkeit aufgestockt

„Es beweist sich nun, dass die Mischung aus Schulneu-und Ersatzbauten, Erweiterungsbaumaßnahmen und Trägerübernahmen die richtige Vorgehensweise war, um die Schulen Oberhavels an die Entwicklungen im Landkreis anzupassen“, so Kerstin Niendorf. Im Süden des Kreises ist ein Beispiel die Übernahme der Trägerschaft der Veltener Barbara-Zürner-Oberschule und die damit verbundene Vereinbarung zum Bau einer Oberschule, die voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 in unmittelbarer Nähe zum Hedwig-Bollhagen-Gymnasium fertiggestellt werden soll.

Zum anderen ermöglicht der geplante Erweiterungsbau der Oberschule Lehnitz im Bedarfsfall eine Vierzügigkeit. Der Standort der Torhorst-Gesamtschule ist in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und ausgebaut worden. Letzte Etappe ist der Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, die voraussichtlich zum ersten Halbjahr 2024 fertig wird.

Bauarbeiten an verschiedenen Schulen

Bauarbeiten finden derzeit außerdem an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder statt. Im Bereich der Gymnasien wird die Differenz zwischen Ist-und Bedarfsplätzen voraussichtlich im Schuljahr 2028/29 ihren höchsten Stand erreichen und sich anschließendschrittweise verringern. Es handelt sich demnach um einen nur temporären Bedarf.

Schon fertig gestellt ist dafür der Erweiterungsbau des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums in Velten, mit dem ein bis zu vierzügiger Betrieb möglich ist. Auch für das Alexander S. Puschkin Gymnasium in Hennigsdorf sind bereits Verbesserungender Schulsituation in Planung und Umsetzung. Für die Gymnasien in Oranienburg sind ebenfalls verschiedene bauliche Vorhaben geplant, darunter die Erweiterung der räumlichen Kapazitäten am F. F. Runge Gymnasium und die Verbesserung der Speisenversorgung mit gleichzeitiger Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume am Louise-Henriette-Gymnasium.

Für das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf besteht die Möglichkeit eines dauerhaften fünfzügigen Schulbetriebs. Der Landkreis hat alle für die Optimierung des Flächenangebotes nötigen Maßnahmen eingeleitet.

Temporärer Mangel an Schulplätzen

Im Norden Oberhavels wird der Landkreis in den kommenden Jahren die Trägerschaft für die Libertasschule in Löwenberg und die Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee übernehmen. Auch hier sind umfangreiche Baumaßnahmen vorgesehen, in Gransee ist zudem ein Ersatzneubau geplant.

Ein Mangel an Schulplätzen besteht insbesondere in den Schuljahren 2023/24 bis 2028/29. Ein dauerhafter zusätzlicher Bedarf ist aber nicht erkennbar. Daher werden für diese Jahre temporäre Zügigkeitserhöhungen sichergestellt. Die Exin-Oberschule Zehdenick wechselte 2018 in die Trägerschaft des Landkreises und zog in den extra dafür sanierten Standort am Wesendorfer Weg, an dem sich auch das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums befindet. Auch an diesem Schulstandort sind temporäre Zügigkeitserhöhungen erforderlich.

Planungen für Förderschulen abgeschlossen

Auch im Bereich der Gymnasialplätze zeichnet sich ein zusätzlicher Bedarf für die Schuljahre 2023/24 bis 2028/29 ab. Am Strittmatter-Gymnasium im Amt Gransee und Gemeinden kann der Bedarf durch eine temporäre Erhöhung auf vier Züge gedeckt werden.

Für die fünf Förderschulen sind über die bereits laufenden Maßnahmen hinaus vorerst keine weiteren geplant: Im September 2018 wurde der Neubau der Regenbogenschule in Hennigsdorf für den Schulbetrieb übergeben. Zusätzliche Kapazitäten werden aktuell mit dem Neubau der Exin-Förderschule geschaffen. Die Bauarbeiten begannen bereits im Juni 2021, zum Schuljahr 2022/23 soll der Betrieb starten.

„Mit dem gesamten Maßnahmenpaket können an den bestehenden Schulstandorten die erforderlichen Plätze bereitgestellt werden. Zugleich sichern wir die bestehenden Schulstandorte, zu denen auch freie Schulen gehören“, betont Kerstin Niendorf.

Von MAZonline