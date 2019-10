Zehdenick

Gebrannt hat es am Dienstagabend in der Siedlung II in Zehdenick. Die freiwillige Feuerwehr wurde um 18.28 Uhr alarmiert und war um 18.40 Uhr am Unglücksort. In Flammen stand eine nach Aussage der Kameraden eine etwa zehn mal zehn Meter große Scheune, die eine Kombination aus Schuppen und Garage darstellte. Durch die starke Wärmestrahlung drohte auch ein nahes Einfamilienhaus Feuer zu fangen. Die Fassade war beim Eintreffen der Kameraden bereits stark erhitzt. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Fassade zu kühlen und das Wohnhaus zu halten. Nicht mehr zu retten war das Nebengebäude. Es stürzte unter den Flammen in sich zusammen und brannte aus. Darüber hinaus wurde ein Pkw, der laut Feuerwehr etwa vier, fünf Meter hinter dem brennenden Gebäude stand, durch die Hitze stark in Mitleidenschaftgezogen.

Schadenssumme wird auf 80 000 Euro geschätzt

Personen wurden bei dem Unglück nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 80 000 Euro beziffert. Nach Auskunft von Experten der Zentralen Kriminaltechnik der Polizeidirektion Nord wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

37 Kameraden und acht Fahrzeuge im Einsatz

Im Einsatz waren nach Auskunft von Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Gerd Leege 37 Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Zehdenick, Krewelin, Wesendorf, Kappe und Badingen sowie acht Fahrzeuge, darunter auch das Drehleiterfahrzeug.

Ursprünglich waren auch die Kameraden aus Mildenberg alarmiert worden. Da der Brandort jedoch nicht in der Siedlung II bei Mildenberg, sondern in der Siedlung II bei Zehdenick lag, konnten die Mildenberger wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Von Bert Wittke