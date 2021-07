Schutz gegen Corona wird mobil: Landkreis schickt Impfteams in Betriebe

Oberhavel

Möglichst zügig vielen Menschen in Oberhavel ein Impfangebot zukommen zu lassen – „das bleibt aktuell ein wichtiges Ziel des Corona-Verwaltungsstabes der Kreisverwaltung Oberhavel“, wird am Mittwoch aus dem Landratsamt mitgeteilt. Um dies zu realisieren, seien aktuell mobile Impfteams im Auftrag des Landkreises in verschiedenen Unternehmen im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Unterstützung komme dabei vom DRK-Kreisverband Gransee. Am Mittwoch (21. Juli) sei in mehreren Betrieben im Süden Oberhavels geimpft worden, am Donnerstag (22. Juli) sei das mobile Impfteam bei Unternehmen in der OHV-Nordhälfte vor Ort.

Corona-Verwaltungsstableiterin dankt DRK-Helfern

„Das Angebot von Impfungen direkt in den Betrieben ist ein weiterer Baustein unserer Impfstrategie. Denn noch ist die Pandemie nicht überwunden. Wir nutzen deshalb alle Möglichkeiten, Impfungen möglichst unkompliziert und ortsnah anzubieten“, erklärt Kerstin Niendorf, die Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes. „Dem DRK sind wir dabei für seine anhaltend hohe Einsatzbereitschaft sehr dankbar. Die Mitarbeitenden leisten hier großartige Arbeit zum Schutz der Menschen in unserer Region.“

Betrieben können per E-Mail Impfbedarf anmelden

Das mobile Impfteam könne nach Absprache weitere Unternehmen aufsuchen. Firmen, die in ihrer Mitarbeiterschaft einen größeren Impfbedarf feststellen, können sich jederzeit gerne an den Verwaltungsstab des Landkreises wenden (E-Mail an verwaltungsstab@oberhavel.de).

Die Corona-Impfung soll generell mobil werden

Weil die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) die Türen des Impfzentrums in Oranienburg zum 30. Juli schließt, bereite der Landkreis derzeit gemeinsam mit den Kommunen weitere mobile Impfangebote vor. Voraussichtlich zum Ende der Sommerferien werde der Landkreis hierzu näher informieren. Darüber hinaus könnten sich Impfwillige aktuell weiter an ihre Hausärzte wenden. Auch die Asklepios Klinik in Birkenwerder bietet Schutzimpfungen gegen das Coronavirus an. Termine seien online unter https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine/ buchbar.

Aktuelle Fallzahlen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Mittwoch, 21. Juli, bei 3,3. Bisher seien im Landkreis insgesamt 8400 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch, 14. Juli, seien sieben Neuinfektionen registriert worden. Gleichzeitig seien durch Datenkorrekturen ältere Fälle aus der Statistik gefallen. Es handele sich dabei größtenteils um Fälle, die an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet wurden. 307 Personen seien in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. (Quelle: Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 21. Juli, 7 Uhr).

Zahlen und Kommunen

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 295 (+0), Fürstenberg/Havel: 321 (-2), Glienicke/Nordbahn: 399 (-1), Gransee: 288 (-1), Großwoltersdorf: 38 (-1), Hennigsdorf: 1.123 (+1), Hohen Neuendorf: 1.019 (-1), Kremmen: 266 (+2), Leegebruch: 267 (+1), Liebenwalde: 169 (+0), Löwenberger Land: 309 (+0), Mühlenbecker Land: 551 (-2), Oberkrämer: 497 (+0), Oranienburg: 1.769 (-11), Schönermark: 19 (+0), Sonnenberg: 28 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 465 (+0), Zehdenick: 538 (+0).

