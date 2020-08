Wie viele andere Geschäfte auch, haben Backshop und Café Pahlow in Gransee unter der Corona-Pandemie zu leiden. Im Zuge der Lockerungen von Vorschriften und Bestimmungen kehrt nun langsam wieder etwas wie Normalität in dem Geschäft von Susanne Pahlow ein. Davon konnte sich am Dienstag der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler überzeugen.