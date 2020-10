Neuholland

Noch gibt es laut Polizei keinerlei verbindliche Angaben, wie es zu dem schweren Unfall am Sonnabend auf der L 213 zwischen der Hamburger Kreuzung und Neuholland kommen konnte. Dabei war ein Audi A4 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geknallt.

Die Polizei bestätigte am Sonntag, dass am Steuer des Unfallwagens ein 17-jähriger Fahranfänger saß. Zudem befanden sich in dem Wagen drei Familienmitglieder – die Eltern und die zehnjährige Schwester des Unfallfahrers.

Anzeige

Während die Eltern schwer verletzt wurden, wobei eine Person mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Potsdam geflogen werden musste, erlitten der Fahrer und das zehnjährige Mädchen nur leichte Verletzungen. Feuerwehrleute hatten die Personen in dem Audi aus dem stark zerstörten Wagen befreien müssen.

Zur Galerie Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte am späten Sonnabend ein Pkw auf der L213 im Liebenwalder Ortsteil Neuholland (Oberhavel) mit einem Baum. Bei dem Zusammenprall wurde der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Insgesamt befanden sich vier Personen im Auto, von denen zwei schwer verletzt wurden.

Der Unfallwagen trug ein Nürnberger Kennzeichen, die Familie stammt aber nach Auskunft der Polizei aus Brandenburg.

Von MAZonline