Schwerer Unfall bei Germendorf – eine weibliche Person getötet

Germendorf

Auf der Landesstraße 172 zwischen Germendorf und Behrensbrück ist es am Montagabend zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem eine weibliche Person getötet wurde. Wenige Minuten vor 17 Uhr, so Informationen der Polizei, habe dort ein Pkw von einem Feldweg auf die Landesstraße 172 auffahren wollen. Dabei sei der Pkw mit einem Fahrzeug, dass offensichtlich gerade beim Überholen eines anderen Pkw war, kollidiert. Der auf die L 172 auffahrende Wagen soll in Folge des Zusammenstoßes noch gegen einen Baum geprallt sein.

In beiden Fahrzeugen befanden sich je zwei Personen. Eine Frau, so die Polizei, erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, die drei anderen Insassen wurden schwer verletzt. Die Landesstraße 172 musste für den gesamten Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Von MAZonline