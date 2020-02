Seehotel Louise bittet zum Tanz: Tango Argentino für Anfänger

Seilershof

In den Wintermonaten haben es Hotels der Region erfahrungsgemäß nicht ganz einfach, Leute anzulocken. Da macht das Seehotel Louise in Seilershof keine Ausnahme. Doch Tobias Ketterer ist weit davon entfernt, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil! Er, der gemeinsam mit seiner Mutter Laila de Alencar, eine gebürtige Brasilianerin, als Geschäftsführer der Einrichtung tätig ist, denkt unermüdlich über Veranstaltungen nach, die sich im Seehotel durchführen lassen. „Ich versuche Attraktionen heranzuschaffen, die die Leute bewegen und zugleich auch ein Angebot für Touristen darstellen“, sagt der 33-Jährige.

Geschäftsführer Tobias Ketterer kündigt für den 20. Februar den Start eines Tanzkurses an: Tango Argentino für Anfänger. Quelle: Bert Wittke

Demnächst steht ein besonders bewegendes Event ins Haus: „Wir haben noch in diesem Monat den Tanzsportverein TSC Imperial aus Neuruppin zu Gast“, berichtet Tobias Ketterer. Dieser lädt zu einem Tanzkurs ein – Tango Argentino für Anfänger. Auftakt ist am 20. Februar. Insgesamt vier Mal – immer donnerstags – können sich bis maximal 20 Paare dazu im Seehotel Louise einfinden. Unterricht gibt der ausgebildete Tangolehrer Werner Buddeke. „Ich finde das ein tolles Angebot“, sagt der Geschäftsführer, lächelt dabei vielsagend und fügt dann hinzu. „Ich habe mit meiner Frau Carolin mal eine ähnliche Veranstaltung besucht. Dann haben wir allerdings Salsa getanzt. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht.“

Das Parkett im Seehotel ist bereits in der Vergangenheit mehrfach sehr gelobt worden. Quelle: Bert Wittke

Auch im Seehotel Louise in Seileshof, das am 22. Juni vorigen Jahres nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten wiedereröffnet wurde, haben nach Auskunft von Tobias Ketterer in der Vergangenheit schon einige Tanzveranstaltungen stattgefunden. Und viele der Beteiligten hätten das tolle Parkett im großen Saal gelobt. Es sei durchaus vorstellbar, so der gebürtige Berliner, dass es weitere Tanzangebote im Seehotel geben werde. Fest stehe bereit, dass nach Ostern zu einem Standard-Latein-Tanzkurs eingeladen wird. Er denke aber zum Beispiel auch an Hip-Hop. Eine Musikrichtung, die seiner Frau sehr zusage. Die, so verrät Tobias Ketterer, habe er übrigens im Hotel Louise geheiratet. Das war am 30. April 2018. Überhaupt werden dieses Jahr und in Zukunft auch etliche Hochzeiten im Seehotel am Wentowsee stattfinden.

Das Seehotel Louise, das am 22. Juni 2019 wiedereröffnet wurde, verfügt über 22 Zimmer für Übernachtungsgäste. Quelle: Bert Wittke

Ansonsten wollen er und seine Mutter das traditionsreiche Haus in Seilershof , das über 22 Zimmer zum Übernachten verfügt, mit Beginn der neuen Saison als Bed-and- Breakfast-Einrichtung führen.

Der 33-jährige gelernte Brauer und MJälzer Tobias Ketterer hat für die Zukunft noch viele Ideen und Pläne – sowohl in Seilershof als auch in Dannenwalde. Quelle: Bert Wittke

Darüber hinaus wird sich Tobias Ketterer in diesem Jahr wohl auch ziemlich oft im benachbarten Dannenwalde aufhalten. Dort, auf einem ehemaligen Industriegelände, möchte der 33-Jährige, eine Brauerei etablieren. Nach zweijähriger Wartezeit sei jetzt die notwendige Nutzungsartenänderung für die Immobilie durch, erzählt er mit freudiger Mine. Tobias Ketterer hat in der Klosterbrauerei in Neuzelle ( Landkreis Oder-Spree) den Beruf des Brauers und Mälzers erlernt und den Gesellen zum Brauer gemacht. Anschließend absolvierte er ein Studium zum Diplom-Braumeister an der Technischen Universität Berlin. In Dannenwalde hofft er nun, einen seiner Lebensträume verwirklichen zu können. Ein obergäriges Rauchbier mit Gerste, das er kreiert hat, trägt den Namen „Quasimodo“ und wird im Hotel Louise bereits mit sehr viel Erfolg gezapft. Ein zweites Bier kommt schon in Kürze wieder an den Hahn: der „Schloßfuchs“. „Das war quasi mein Gesellensud“, erzählt Tobias Ketterer und kündigt an: „Wenn alles klappt, können beide Biere während des am 20. Februar beginnenden Tanzkurses probiert werden.

Blick aus der Hochzeitssuite des Seehotels auf den Garten und den Wentowsee. Quelle: Bert Wittke

Interessenten für den Kurs melden sich unter info@tanzen-bei-gabi-keller.de, Telefon: 0151/40 07 08 32 oder info@seehotel-louise. de , Telefon 033085/5 09 60 (10 bis 18 Uhr).

Von Bert Wittke