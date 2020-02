Seit 28 Jahren: Wenn Neptun zur Ferienfahrt ruft

Oranienburg/Neuglobsow

Grün bemalt mit Bart und Dreizack, umgeben von seinen „Häschern“, kommt Neptun an den Strand. Nach einigen einleitenden Worten ruft der Gott des Meeres den Namen eines Täuflings, woraufhin dieser versucht zu fliehen. Die Häscher fangen den Täufling ein und bringen ihn zu Neptun, wo er ein zuvor gemixtes Getränk zu sich nehmen muss. Dieser Getränkemix erscheint unansehnlich und schmeckt seltsam bis unangenehm. Bei vielen werden Erinnerungen wach, denn die erwähnten Szenen gehören zum Neptunfest, vielleicht das Highlight eines jeden Kinder-Ferienlagers.

Seit 1991 bietet Landkreis Oberhavel eigenes Ferienlager an

Nahezu jedes Kind, welches in der damaligen DDR aufwuchs, war mindestens einmal in einem Ferienlager. Die Ferienlager wurden zumeist von Betrieben für die Kinder der Beschäftigten unterhalten. Außerdem gab es Pionierferienlager, die über die Schulen in Zusammenarbeit mit der Pionierorganisation und der FDJ organisiert wurden. Nach der politischen Wende 1989 fielen auch die meisten Ferienlager den Veränderungen in Deutschland zum Opfer. Entgegen dem rückläufigen Trend agierte man dagegen im Landkreis Oberhavel. Seit 1991 werden weiterhin Ferienfahrten angeboten, die vom Landkreis selbst betrieben werden.

Der Stechlinsee bei Neuglobsow. Quelle: Martina Burghardt

„Wir wollten diese liebgewonnene Tradition unbedingt aufrechterhalten. So setzten wir uns 1990 ins Auto und schauten uns mehrere Objekte im Kreis an. Das Gelände in Neuglobsow war eine Liegenschaft der VEB Planeta Plauen und Eigentum der Treuhand. Das Gelände wurde zu Ostzeiten bereits als Ferienlager genutzt. Wir haben dann das Gelände gepachtet und bereits 1991 wieder ein Ferienlager veranstaltet“, erinnert sich Landkreis-Mitarbeiter Uwe Lewandowski an die Anfänge. Seitdem vergnügen sich hunderte Kinder Jahr für Jahr bei den vom Landkreis angebotenen Ferienfahrten. „Wir bieten in den Osterferien und in vier Durchgängen in den Sommerferien Ferienzeiten an. Bei voller Auslastung sind das 74 Kinder pro Durchgang im Sommer und knapp 40 in den Osterferien“, berichtet Landkreis-Mitarbeiterin Angelique Hilger.

Landkreis-Mitarbeiterin Angelique Hilger (l.) zusammen mit Christiane Mache und Marcel Stegen (r.). Quelle: Knut Hagedorn

„Die Abläufe im Vorfeld sind inzwischen routiniert, dennoch ist der Aufwand sehr groß. Wir haben aber glücklicherweise einen Kern an Betreuern, die schon über viele Jahre hinweg mit dabei sind“, fügt Hilgers Kollegin Julia Bania hinzu. Ein Teamleiter, ein Rettungsschwimmer plus zehn bis zwölf Betreuer umfasst ein Team pro Durchgang für maximal 74 Kinder. Dabei ist für neue Betreuer ein Führungszeugnis, ein Erste-Hilfe-Kurs und ein absolviertes Seminar für Betreuer, welches in der Regel nach Ostern stattfindet, Pflicht. Seit 2012 ist Marcel Stegen aus Oranienburg im Betreuerteam mit dabei. „Man ist mit Herz und Seele dabei, anders geht es nicht. Wir haben inzwischen viele Stammgäste, die jedes Jahr mitfahren. Aus einigen Kindern, die mit ins Ferienlager fuhren, sind mittlerweile sogar Betreuer geworden“, berichtet der 29-Jährige.

Am Stechlinsee wird einiges geboten im Sommer. Das Ferienlager in Neuglobsow ist nicht weit entfernt. Quelle: Uwe Halling

„Wir sind weiterhin auf der Suche nach motivierten Menschen, die als Betreuer und Rettungsschwimmer unsere Ferienlager betreuen. Wir sind sehr stolz auf diese lange Tradition, es gibt nur noch wenige Landkreise, die eigene Ferienfahrten anbieten“, berichtet Angelique Hilger, die im Jahr 2017 selbst das Ferienlager in Neuglobsow als Betreuerin besuchte. „Natürlich sind auch pädagogische Anreize bei der Gestaltung der Ferienfahrten mit inbegriffen, aber die Kinder sollen vorrangig Spaß haben“, bringt Julia Bania wichtige Kriterien mit ein. Die Freizeitgestaltung planen dabei die Betreuer, lassen sich auch von nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten nicht aus der Ruhe bringen. „2016 hatten wir mal einen ordentlichen Sommerregen, aber das stört die Laune nicht. Dann wurde halt im Regen getanzt und gelacht“, erinnert sich Christiane Mache, die wie Marcel Stegen seit 2012 als Betreuerin mit in die Ferienangebote des Landkreises reist.

Rettungsschwimmer und Betreuer gesucht

Für die Ferienfreizeiten sucht der Landkreis Oberhavel noch Betreuer sowie qualifizierte Rettungsschwimmer. Wer Interesse an solch einem Einsatz hat, richtet seine schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Terminwunsch bitte an den: Landkreis Oberhavel, Fachbereich Jugend/Jugendförderung, Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg. Ansprechpartner sind Angelique Hilger oder Julia Bania. Telefonisch sind sie erreichbar unter den Nummern 03301/601408 oder 03301/601424. Per Mail die Bewerbungen bitte an: angelique.hilger@oberhavel.de oder j.bania@oberhavel.de.

Von Knut Hagedorn